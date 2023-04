A- A+

SEGURANÇA PRF inicia Operação Dia do Trabalho nesta sexta-feira (28) em BRs de Pernambuco A ação visa a diminuir índices de acidentes por conta do aumento de circulação de veículos em decorrência do feriado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia, a partir desta sexta-feira (28), a Operação Dia do Trabalho nas rodovias federais de Pernambuco. A iniciativa segue até o final deste domingo (30) e tem o intuito de reduzir sinistros graves e acidentes por conta do aumento da circulação de veículos nas estradas em decorrência do feriado da próxima segunda-feira (1º)



Para reduzir colisões graves nas estradas que dão acesso às praias do Litoral Sul e Norte de Pernambuco, a PRF irá intensificar a fiscalização para coibir principalmente o excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas e a embriaguez ao volante.

A operação também acontece nas principais rodovias que levam ao Agreste e ao Sertão do Estado, onde se espera um aumento na circulação de veículos nas BRs 232, 104, 423 e 428.



Nas abordagens, será verificada a documentação, equipamentos obrigatórios e se todos os passageiros utilizam o cinto de segurança ou os dispositivos de retenção para crianças.

Utilização do acostamento

Dentre as ações da Operação, a PRF irá verificar o uso do acostamento das estradas, que só deve ser utilizado em casos de emergência, com o pisca-alerta ligado e com o veículo fora da faixa de rolamento da rodovia. O motorista deverá usar no local o triângulo de sinalização e, se o carro estiver parado próximo de uma curva, colocar o triângulo bem antes da curva.

Além disso, o motorista também deve evitar paradas abruptas ou reduzir a velocidade durante o trajeto em caso de alguma colisão na rodovia, pois isso pode ocasionar uma nova colisão.



Se tiver envolvimento em algum acidente, a PRF recomenda que o passageiro, ao desembarcar do veículo, procure um local seguro e iluminado, de preferência fora da rodovia, para aguardar o resgate ou socorro mecânico. Em caso de emergência, ele pode entrar em contato com a PRF pelo telefone 191.

Restrição em trechos de pista simples

Outra ação da Operação será a restrição da circulação de alguns veículos de carga no trecho de pista simples, que vai do km 149 da BR 232, em São Caetano, no Agreste, até o km 500 da BR 232, em Verdejante, no Sertão.



Com isso, a determinação estabelece que caminhões bitrens com dimensões excedentes, caminhões cegonhas e de transporte de veículos e cargas paletizadas não devem trafegar nessas áreas durante os seguintes dias e horários:

Sexta-feira (28), das 16h às 22h;

Sábado (29), das 6h às 12h;

Segunda-feira (01), das 16h às 22h.

