Operação PRF inicia Operação Rodovida Ano Novo nesta terça-feira (30) em Pernambuco Fiscalização da mistura de bebida alcoólica e direção será intensificada nesse período

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta terça-feira (30) a Operação Rodovida Ano Novo em Pernambuco. Até o próximo domingo (4), serão desenvolvidas ações para coibir infrações graves e levar mais segurança para os condutores que utilizam as rodovias federais do Recife ao Sertão.

O objetivo é melhorar a mobilidade e reduzir a violência no trânsito, uma vez que as comemorações do Revéillon atraem muitas famílias para o litoral de Pernambuco, que utilizam principalmente a BR 101 para chegar às praias do Sul e do Norte do estado.

A mistura de bebida alcoólica e direção estará no foco da fiscalização da PRF, que irá utilizar bafômetros para coibir essa prática. Essa infração prevê multa no valor de R$2.934,70, sete pontos na carteira de habilitação e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Se o índice verificado no bafômetro for igual ou superior a 0,34mg/l, o condutor será encaminhado a uma Delegacia de Polícia Civil e responderá por um crime de trânsito.

Dados

De acordo com a PRF, entre janeiro e novembro deste ano, a corporação atendeu 109 sinistros envolvendo embriaguez ao volante, que deixaram 108 pessoas feridas e nove mortas. No mesmo período do ano passado, foram registrados 147 sinistros pela mesma causa nas rodovias federais de Pernambuco, com 114 feridos e oito mortes.

No mesmo período foram realizados 153.624 testes do bafômetro, que resultaram em 1.453 autuações e 115 prisões de motoristas sob efeito de álcool. No mesmo período do ano anterior, foram realizados 135.549 testes com o equipamento, que contribuíram para autuar 1.332 pessoas e prender 125 condutores alcoolizados.

Outras infrações, como o excesso de velocidade, as ultrapassagens em local proibido e o uso irregular de motocicletas também terão uma atenção especial da PRF. Ações de combate ao crime para prevenir assaltos, receptação, porte ilegal de arma e tráfico de drogas serão intensificadas durante a operação.

Recomendações

- Verifique a validade da documentação pessoal e do veículo;

- Calibre e confira o estado de conservação dos pneus; verifique os faróis, freios, óleo e combustível;

- Respeite os limites de velocidade de cada trecho;

- Mantenha uma distância segura dos outros veículos;

- Utilize o cinto de segurança e os dispositivos de retenção para crianças;

- Em caso de emergência, ligue 191.

