Segurança PRF inicia Operação Rodovida em Pernambuco Levantamento aponta que número de mortes de motociclistas supera em mais de duas vezes o de ocupantes de automóveis

Será lançada na quinta-feira (18), em Igarassu, no Grande Recife, a Operação Rodovida 2025/2026, que reúne órgãos de trânsito para reforçar a segurança viária e reduzir a violência nas rodovias e vias urbanas de todo o país. A iniciativa da Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanha o aumento no número de veículos e de passageiros nas rodovias, durante as férias escolares, Natal, Ano Novo e Carnaval.

Nesta edição da Rodovida, que segue até o dia 22 de fevereiro, a PRF chama a atenção para o fato de que o número de mortes de motociclistas superou em mais de duas vezes o de ocupantes de automóveis nas rodovias federais de Pernambuco. Em termos percentuais, o número de pessoas que perderam a vida em motocicletas foi 265% maior do que em automóveis, no comparativo entre 2025 e 2024.

Dados em PE

Entre janeiro a novembro de 2025, foram registrados 1.377 sinistros com motocicletas, que deixaram 1.544 pessoas feridas e 135 mortas. No mesmo período do ano anterior, foram atendidos 1.525 sinistros, com 1.778 feridos e 137 mortes.

De janeiro a novembro deste ano, foram registrados 1.309 sinistros envolvendo automóveis nas rodovias federais de Pernambuco, que resultaram em 678 feridos e 37 mortes. No mesmo período do ano anterior, foram atendidos 1.470 sinistros, com 749 feridos e 32 mortes.

Causas

A estatística indica ainda as principais causas de sinistros com motocicletas no período de janeiro a novembro deste ano. O fator principal é a ausência de reação do condutor, seguida pela reação tardia ou ineficiente do condutor e por acessar a via sem observar a presença de outros veículos.

O uso de aparelhos celulares, a pressa e a falta de cuidado com o “ponto cego” são algumas condutas que contribuem para esses números. O “ponto cego” é aquela área do retrovisor em que o motorista não consegue enxergar quem está muito próximo dele. Essa situação é comum em caminhões e ônibus, sendo fundamental que os motociclistas mantenham distância desses veículos de grande porte para evitar colisões.

Rodovida 2025/2026

A Operação Rodovida foi criada pela PRF em 2011 e, em 2021, foi transformada em programa de governo pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e é a maior operação de Segurança Viária do Brasil. No período da operação, instituições responsáveis pela fiscalização em vias urbanas e rurais se unem para reduzir a letalidade e o índice no trânsito.

As metas estão previstas no Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), que segue o índice previsto pela Organização das Nações Unidas (ONU). O objetivo é reduzir em pelo menos metade, até 2030, o número de mortes no trânsito brasileiro.

