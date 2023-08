PRF intensifica fiscalização do excesso de velocidade em pontos críticos de Pernambuco; confira

A- A+

Com o intuito de reduzir a letalidade das colisões de trânsito, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensificou a fiscalização do excesso de velocidade e reforçou as ações educativas em pontos críticos das rodovias federais de Pernambuco, através da Operação Velocidade Máxima 2023.

A iniciativa é realizada em locais definidos a partir de levantamentos estatísticos, que subsidiaram o planejamento e execução de ações de prevenção e enfrentamento a sinistros graves.

A operação busca coibir infrações de trânsito relativas ao excesso de velocidade, que constitui uma das maiores causas de sinistros graves nas rodovias federais, a partir do reforço de policiamento por meio do uso do radar fotográfico e demais ferramentas nos trechos críticos do estado. Em Pernambuco, foram mapeados trechos das BRs 232 e 101, que concentram a maior quantidade de sinistros, feridos e mortes, no primeiro semestre deste ano.

Paralelamente, serão realizadas ações educativas direcionadas a pedestres e condutores, como forma de prevenção aos sinistros.

Abaixo, confira tabela com os principais pontos críticos e os dados de janeiro a junho de 2023

Tabela apresenta, em números, sinistros, feridos e mortos por localidade (Imagem: Reprodução/Polícia Rodoviária Federal (PRF)

