Rodovias PRF intensifica fiscalização durante Semana Santa no Agreste de Pernambuco Ações contam com parceria do 4º BPM e Operação Lei Seca

Entre este sábado (1º) e o dia 9 de abril, Domingo de Páscoa, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensifica ações de fiscalização, combate ao crime e educação para o trânsito nas BRs 232 e 104, no Agreste de Pernambuco, por causa das festividades da Semana Santa.

A iniciativa busca garantir a mobilidade e levar mais segurança a motoristas e passageiros que circulam pela região, bem como ao público que irá participar do espetáculo da Paixão de Cristo, em Fazenda Nova.

As ações são coordenadas pelo Serviço de Operações da PRF e pelas Delegacias de Caruaru e de Recife, com o apoio do Comando de Operações Especializadas do órgão. Os comandos de alcoolemia serão intensificados nesse período e o Núcleo de Operações Aéreas de Pernambuco (NOA-PE) irá atuar nos principais dias da operação.

Além do apoio logístico do efetivo de toda a regional, a Delegacia da PRF de Caruaru irá contar com a presença do Núcleo de Motociclismo Policial (NMP). Os policiais irão atuar nas ações de escolta do Passeio Motociclístico e da Corrida e Caminhada da Paixão, bem como em comandos voltados a segurança viária.

Esse reforço busca coibir infrações graves, como a embriaguez ao volante, o excesso de velocidade e as ultrapassagens em local proibido, bem como conscientizar motoristas e passageiros sobre comportamentos que contribuem com um trânsito mais seguro. As ações contam com a parceria do 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e Operação Lei Seca (OLS).

