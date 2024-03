PRF intensifica fiscalização em rodovias no Agreste para festividades da Semana Santa

A- A+

As fiscalizações em rodovias federais no Agreste de Pernambuco serão intensificadas durante as festividades da Semana Santa.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as ações iniciam neste sábado (23) e seguem até o dia 31 de março.



Policiais rodoviários federais vão atuar em conjunto com outras forças de segurança para garantir a fluidez no trânsito nas BRs 232 e 104.

As vias dão acesso aos municípios de Gravatá, Caruaru e a entrada de Fazenda Nova, no município de Brejo da Madre de Deus, onde será encenada a Paixão de Cristo, que começa neste sábado.



"Esse período é caracterizado por um aumento no fluxo de pessoas e veículos, principalmente devido ao espetáculo", destacou a PRF.



Ainda segundo a corporação, o objetivo do reforço na fiscalização é de levar mais segurança a motoristas, passageiros e pedestres que utilizam as rodovias da região.

