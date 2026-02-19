A- A+

Segurança nas estradas PRF divulga balanço da Operação Carnaval 2026 em Pernambuco com 12 mortes e 59 feridos A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a fiscalização de 7.878 pessoas e 6.109 veículos, sendo emitidas 3.780 autuações por diversas infrações

Durante a Operação Carnaval 2026, a Polícia Rodiviária Federal (PRF) registrou 12 mortes e 59 pessoas feridas, num total de 56 sinistros, nas rodovias federais que cortam Pernambuco entre os dias 13 e 18 de fevereiro.

O número de casos fatais neste ano superou os da operação de 2025. No ano passado, foram três mortes, 36 feridos, num total de 40 sinistros.

A ação integrou esforços de fiscalização, prevenção de sinistros e combate à criminalidade, com foco na segurança viária durante o período de maior fluxo nas estradas.

Um dos sinistros mais graves aconteceu nessa terça-feira (17), no Km 114 da BR 232, em Caruaru, no Agreste do estado.

O motorista de um carro perdeu o controle do veículo com a pista molhada e capotou. Cinco pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para um hospital em Caruaru, mas duas não resistiram e faleceram.

Balanço geral

Ao todo, 7.878 pessoas e 6.109 veículos foram fiscalizados, sendo emitidas 3.780 autuações por diversas infrações.

Para coibir o excesso de velocidade, foi intensificada a fiscalização com radar, que resultou em 894 imagens de veículos com a velocidade acima do permitido. As ultrapassagens em local proibido resultaram em 262 autuações.

O não uso do cinto de segurança (223 autuações), a falta do capacete (87) e da cadeirinha (56) também foram outras infrações verificadas. Um total de 333 veículos irregulares foram recolhidos.

Uma das principais preocupações durante o Carnaval foi a mistura de bebida alcoólica e direção. Para prevenir essa prática, a PRF realizou 4.863 testes com o bafômetro, que resultaram em 80 autuações, sendo cinco por constatação e 75 por recusa, além de quatro prisões de motoristas sob efeito de álcool.

Em parceria com o SAMU Metropolitano Recife, a PRF realizou oito atendimentos, entre resgates aeromédicos e remoções de pacientes.

As equipes promoveram ações de educação para o trânsito nas rodovias e em terminais rodoviários, alcançando 3.505 pessoas.

No enfrentamento à criminalidade, foram recuperados 16 veículos e detidas 28 pessoas por diversos crimes, como receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, tráfico de drogas e com mandados de prisão em aberto.

Para prevenir colisões graves, foram retirados 187 animais de grande porte das rodovias e prestados 120 auxílios a motoristas que tiveram problemas com os veículos nas rodovias.



Números nacionais

As rodovias federais por todo o Brasil registraram 130 mortes e 1.481 feridos em meio aos 1.241 acidentes de trânsito durante o feriado de Carnaval de 2026.

O resultado deste ano superou os números registrados no carnaval de 2025, quando 85 pessoas morreram e 1.433 ficaram feridas nas rodovias federais, com um total de 1.190 sinistros.

