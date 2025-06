PRF inicia Operação Festejos Juninos 2025 em Pernambuco; veja principais dicas de segurança

A- A+

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) lança, nesta quarta-feira (18), a Operação Festejos Juninos 2025 nas rodovias federais de Pernambuco.



A operação acontece em razão do aumento da movimentação de veículos nas estradas do estado durante o período dos feriados de Corpus Christi e São João.

A iniciativa segue até o final da próxima terça-feira (24) para reforçar a segurança de quem vai viajar nesse período.

Segundo a PRF, a maior expectativa de aumento é na BR 232, que dá acesso aos polos juninos de Gravatá, Bezerros, Caruaru, Arcoverde e Serra Talhada.

As BRs 428 e 407, que cortam Petrolina, também devem apresentar um fluxo maior de veículos durante as festividades.

Cuidados

Uma das principais preocupações da PRF nesse período é com a direção sob efeito de álcool, que será coibida com o reforço na fiscalização com o bafômetro.

Quem for flagrado no equipamento ou se recusar a fazer o teste será autuado com uma multa no valor de R$2.934,70 e sete pontos na carteira de habilitação. Se o índice aferido for igual ou superior a 0,34mg/l ou se o condutor apresentar sinais de embriaguez, será encaminhado à Polícia Civil.

"Durante a abordagem, os policiais verificam a validade da documentação do condutor e do veículo, se todos utilizam o cinto de segurança e se as crianças estão sendo transportadas no dispositivo adequado. Até um ano de idade, deve ser utilizado o bebê-conforto; de um a quatro anos, a cadeirinha; e de quatro a sete anos e meio, o assento de elevação", afirmou o assessor de comunicação da PRF, Cristiano Mendonça.

Este ano, as ações educativas irão contar com a Carreta do Cinema Rodoviário, um veículo que funciona como uma sala de cinema, com poltronas, telão e sistema de som.

A carreta vai ficar aberta ao público em Caruaru entre os dias 19 a 28 de junho, para reforçar a conscientização de quem participa da festa.

Atividades de combate ao crime já começaram a ser realizadas na região, com o apoio do Grupo de Motociclismo Policial e do Núcleo de Operações Especiais da PRF, e serão reforçadas até o dia 29 de junho.



As equipes buscam coibir assaltos, receptação, porte ilegal de arma, tráfico de drogas e adulteração de veículos.

Direção sob chuva

O mês de junho é marcado por pancadas de chuva e exige um cuidado maior do motorista. Ao se deparar com chuva ou pista molhada, o motorista deve reduzir a velocidade, aumentar a distância em relação aos outros veículos, ligar o farol e estar com os pneus bem calibrados.

No caso de aquaplanagem, quando o pneu perde o contato com o solo ao passar por uma poça d'água, o condutor deve evitar frear de forma brusca, tirar o pé do acelerador e manter a direção firme até passar pelo local.

Confira as principais dicas de segurança:

Revise pneus, freios, sistema de iluminação, óleo do motor e suspensão;



Confira a validade da documentação. O licenciamento do veículo de 2024 está sendo cobrado na fiscalização;

Descanse bem antes de dirigir e faça paradas se a viagem for longa;

Respeite os limites de velocidade, principalmente ao passar por áreas urbanas para evitar atropelamentos;

Só ultrapasse em locais permitidos e com segurança;

Jamais misture bebida e direção;

Em caso de emergência, ligue 191

