AGRESTE Belo Jardim: PRF prende dois homens com droga e carro furtado; um deles era procurado por homicídios Um dos mandados foi expedido na última quarta-feira (27)

Dois homens foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, com um revólver, quase 6 quilos de maconha e um carro furtado. Um deles era procurado por homicídios e tinha dois mandados de prisão em aberto.

A ocorrência aconteceu na noite dessa quinta-feira (28), na BR-232. Equipes da PRF realizavam uma blitz no quilômetro 180 da rodovia federal quando abordaram um veículo com placas do Mercosul.

"Durante a busca no interior do veículo, foi encontrado um revólver calibre 38 com dez munições e pacotes da droga no porta-malas", afirmou a PRF, em comunicado nesta sexta-feira (29).

Quando os policiais consultaram a identidade do passageiro do veículo, constataram que contra ele havia dois mandados de prisão em aberto por homicídio.

As ordens, emitidas pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), eram de abril e da última quarta-feira (27).

O carro havia sido furtado há quatro dias, em João Pessoa, na Paraíba. Aos policiais, os homens afirmaram que haviam sido contratados para transportar a droga.

Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Belo Jardim e podem responder por tráfico de drogas, porte ilegal de arma, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e associação criminosa.

