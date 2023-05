A- A+

SEGURANÇA PRF realiza apreensão de drogas em carro com restrição judicial na BR-428, em Petrolina No veículo, foram encontrados 1,6 kg de maconha e 196 gramas de cocaína; motorista e passageiro fugiram a pé no momento da abordagem

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na última terça-feira (23), um carro que era utilizado para transportar 1,6 kg de maconha e 196 gramas de cocaína na BR-428, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

O veículo possuía restrição judicial e estava com licenciamento vencido desde 2018. Motorista e passageiro fugiram do local a pé no momento da abordagem.

A ação ocorreu quando policiais realizavam uma ronda no Km 190 da rodovia, quando observaram um carro com o lacre da placa rompido.

Ao consultarem a placa, os oficiais decobriram que o licenciamento estava atrasado há cinco anos e deram ordem de parada ao motorista.

Assim que o veículo parou, o motorista e o passageiro desembarcaram e fugiram a pé pela rodovia. A equipe realizou buscas, mas não localizou os homens.

Dentro do veículo, foram encontrados três pacotes com maconha e um com cocaína. Os policiais também apreenderam um documento de identidade, reconhecido como sendo o motorista.

O carro e as drogas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Petrolina, que irá investigar o caso e atuará na busca dos foragidos.

