A- A+

MEIO AMBIENTE PRF realiza operação de combate a crimes ambientais em Pernambuco Mais de 500 m³ de madeira foram apreendidos e 160 aves silvestres resgatadas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, entre os dias 1º e 11 de dezembro, a Operação Temática de Combate a Crimes Ambientais (Oteca), em cidades do Agreste e do Sertão de Pernambuco.

A iniciativa buscou atenuar e extinguir diversos crimes relacionados à devastação do meio-ambiente e contou com o apoio de órgãos ambientais.

A operação consistiu em um alinhamento operacional com policiais rodoviários federais do Nordeste, Pará e Mato Grosso, além de contar com o apoio do Ibama, CPRH, Cemafauna Caatinga e Indea (Instituto de Defesa Agropecuária do Mato Grosso).

Em seguida, foi desencadeada a etapa de fiscalização nas Delegacias de Caruaru, no Agreste, e de Serra Talhada, Salgueiro e Petrolina, no Sertão.

Balanço da parte prática de 08 a 11/12

Durante a operação, foram realizadas diversas apreensões e emitidos Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) pelos crimes ambientais. Dentre eles, destacam-se:

Apreensão de 502 metros cúbicos de madeira ilegal - entre eles um caminhão bitrem que transportava 60m³;

Resgate de 160 aves silvestres;

Emissão de 45 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) pelas irregularidades.

Aves silvestres resgatas pela operação. Foto: Divulgação / PRF

As aves resgatadas durante a operação foram encaminhadas aos órgãos ambientais para serem cuidadas e reintegradas à natureza. A madeira ilegal apreendida, por sua vez, é encaminhada ao IBAMA e CPRH, podendo ser doada a instituições sociais, de ensino e pesquisa ou a outros órgãos públicos.

"A Oteca Nordeste confirma a eficácia da nossa estratégia de bloqueio logístico dos crimes ambientais. Os resultados expressivos confirmam a alta especialização técnica dos nossos Grupos de Enfrentamento aos Crimes Ambientais - GECAMs e a importância fundamental da integração multirregional com os órgãos parceiros. A PRF seguirá com rigor nas rodovias para impedir o escoamento dos ilícitos e reforçar o combate a esses crimes", enfatizou o coordenador da Operação, Marcelo David.

As ações contaram ainda com o apoio do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) e do Conselho de Segurança Comunitária de Comodoro/MT (Conseg-Comodoro/MT).

Apreensão em Pernambuco

Entre janeiro a novembro deste ano, foram apreendidos 4.265 m³ de madeira ilegal nas rodovias federais de Pernambuco. No mesmo período do ano passado, foram apreendidos 1.176 m³.

A Oteca teve como objetivo diminuir o número de diversos crimes relacionados à exploração demasiada do meio ambiente. Foto: Divulgação / PRF

De janeiro a novembro de 2025, foram resgatados 1.431 animais silvestres em Pernambuco. No mesmo período do ano anterior, foram resgatados cerca de 417 animais.

Veja também