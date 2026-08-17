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OPERAÇÃO PRF recupera quatro veículos com registros de crimes em rodovias de Pernambuco Fiscalizações em Petrolina, Abreu e Lima, Recife e Brejão identificaram casos de roubo, furto, clonagem e estelionato

Quatro veículos com registros relacionados a crimes foram recuperados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante fiscalizações realizadas no último final de semana em rodovias federais de Pernambuco.

As ocorrências aconteceram em Petrolina, Abreu e Lima, Recife e Brejão. Os automóveis foram apreendidos, e os envolvidos encaminhados à Polícia Civil.

Ocorrências

O primeiro caso foi registrado no sábado, na BR-428, em Petrolina. Durante a abordagem de uma motocicleta, os agentes identificaram sinais de adulteração e perceberam que a placa utilizada havia sido confeccionada de forma artesanal.

A consulta aos elementos de identificação permitiu encontrar a placa original, que apontava um registro de roubo ou furto em Ouricuri.

No domingo, uma camioneta foi localizada estacionada nas proximidades de uma madeireira, no km 47 da BR-101, em Abreu e Lima. O automóvel apresentava diferentes sinais de adulteração. A partir da identificação original, os policiais descobriram que ela havia sido roubada no Recife, em maio de 2025.

Ainda na BR-101, desta vez no km 60, no Recife, outra abordagem terminou na recuperação de um carro clonado. Durante a fiscalização, os policiais encontraram características que não coincidiam com as informações dos registros oficiais.

A análise revelou a verdadeira identificação do automóvel, que tinha registro de roubo ocorrido em julho deste ano.

A quarta e última ocorrência aconteceu no km 101 da BR-424, em Brejão. Os agentes abordaram um automóvel que constava no sistema Sistema Nacional de Alarmes (Sinal) em razão de uma ocorrência de estelionato.

Conforme o registro, o carro havia sido negociado após um anúncio na internet, e o pagamento teria sido comprovado por meio de um comprovante de transferência bancária falso. O proprietário original foi localizado para recuperar o bem.

Os quatro veículos foram apreendidos, e os responsáveis pelas ocorrências foram encaminhados às unidades da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

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