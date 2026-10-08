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FERIADO PRF reforça fiscalização nas rodovias de Pernambuco durante feriado de Nossa Senhora Aparecida Operação começa nesta sexta-feira (9) e segue até segunda (12), com ações nas BRs 101, 232, 428 e 407

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia, na próxima sexta-feira (9), a Operação Nossa Senhora Aparecida 2026. Ações de fiscalização e de combate ao crime para coibir comportamentos arriscados e reforçar a segurança serão intensificadas até segunda-feira (12) em todo o estado de Pernambuco.

As BRs 101, 232, 428 e 407, que dão acesso ao Litoral Norte e Sul de Pernambuco, e também levam ao Agreste e Sertão do estado, devem apresentar um aumento significativo na quantidade de veículos este ano.

Para coibir comportamentos imprudentes e aumentar a segurança nas rodovias, a PRF irá intensificar a fiscalização de infrações graves, como o trânsito pelo acostamento, o excesso de velocidade e a embriaguez ao volante.

Durante as abordagens, os policiais verificam se o motorista está com a carteira de habilitação e o licenciamento do veículo em dia, se todos utilizam o cinto de segurança e o equipamento adequado ao transporte de crianças, além de checar se o motorista consumiu bebida alcoólica.

O Núcleo de Operações Aéreas da PRF, que atua em conjunto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Recife, ficará de prontidão para realizar resgates aeromédicos e acompanhar a movimentação nas rodovias.

Já as ações de combate ao crime contarão com o apoio de grupos especializados para coibir assaltos, receptação de veículos roubados, porte ilegal de arma, tráfico de drogas e outros crimes.

Medidas de segurança

A PRF recomenda que os motoristas façam uma revisão do veículo antes da viagem, com atenção aos pneus, sistemas de iluminação e freios, além dos níveis de óleo e combustível.

A habilitação e o licenciamento podem ser consultados pelo aplicativo CNH do Brasil. O uso do acostamento é proibido, com multa de R$ 880,41 para quem cometer a infração.

A orientação é não dirigir após consumir bebidas alcoólicas. Em caso de emergência nas rodovias federais, o telefone da PRF é o 191.

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