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FISCALIZAÇÃO PRF reforça fiscalização nas rodovias do Agreste durante festividades que antecedem a Semana Santa Ações educativas e de segurança viária serão intensificadas a partir desta sexta-feira (28) nas principais BRs da região

A partir desta sexta-feira (28), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçará a fiscalização e as ações educativas no Agreste de Pernambuco, devido ao aumento na movimentação de veículos que seguem em direção às festividades que antecedem a Semana Santa.

A iniciativa busca aumentar a segurança viária e contribuir para a mobilidade dos usuários das rodovias federais.As atividades terão foco especialmente nas BRs 232, 104, 423 e 424, que concentram grande movimentação de veículos neste período.

Tradicionalmente, a Semana Santa gera um aumento significativo no fluxo de pessoas em direção aos municípios do interior do estado, como Gravatá, Caruaru e Brejo da Madre de Deus, que recebe milhares de visitantes para o espetáculo da Paixão de Cristo, além de Garanhuns, onde ocorre um festival gastronômico.

Durante a operação, equipes da PRF atuarão em pontos estratégicos e em conjunto com outras forças de segurança pública, com o objetivo de promover maior fluidez no trânsito e prevenir sinistros nas rodovias.

A iniciativa busca proporcionar deslocamentos mais seguros para motoristas, passageiros e pedestres que utilizam a malha viária federal da região.



Com informações da assessoria de imprensa

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