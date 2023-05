A- A+

Dia do Trbalhador PRF registra 36 acidentes, com quatro mortes e 39 feridos, nas BRs de Pernambuco nesse feriadão Foram efetuadas 22 detenções e mais de 1,8 mil pessoas participaram de atividades educativas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensificou, entre os dias 28 de abril a 1º de maio, as blitzes educativas e de fiscalização durante a Operação Dia do Trabalho em Pernambuco. Durante o período, foram registrados 36 sinistros nas rodovias federais no Estado, que deixaram 39 pessoas feridas e quatro mortas. Ao todo, 68 motoristas foram autuados por alcoolemia e 22 foram detidos.

Uma das colisões mais graves ocorreu na noite do último sábado (29), no km 57 da BR 423 em Lajedo, no Agreste. De acordo com os vestígios verificados, o motorista de um carro entrou na contramão da rodovia e colidiu de frente com uma motocicleta. O condutor da moto faleceu no local.



Já o motorista do carro teve ferimentos leves, mas não quis atendimento médico, se recusou a realizar o teste do etilômetro e apresentava sinais de embriaguez. O homem foi autuado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Lajedo, que irá investigar o caso.

Em quatro dias de operação, a PRF fiscalizou 3.478 veículos e 4.162 pessoas, emitiu 1.593 autuações e registrou 250,8 toneladas de excesso de peso. No total, destacam-se 119 autos de infração por ultrapassagens em local proibido: 100 pelo não uso do cinto de segurança, 41 pela falta da cadeirinha e 31 pela ausência do capacete.



Na fiscalização de alcoolemia foram realizados 2.404 testes com o etilômetro, que resultaram em 68 autuações e duas prisões de motoristas sob efeito de álcool.

Para prevenir colisões graves, a PRF retirou 72 animais de grande porte das rodovias. Os agentestambém prestaram auxílio a 58 motoristas que tiveram problemas mecânicos ou se envolveram em sinistros sem vítimas. As ações educativas alcançaram 1.828 pessoas através do Cinema Rodoviário, que transmite orientações sobre condutas que preservam vidas no trânsito.

Ao todo, visando à promoção de segurança pública, a PRF registrou ainda 22 pessoas detidas por receptação, com mandado de prisão em aberto, por crime ambiental e de trânsito. Nas abordagens, foram recuperados quatro veículos roubados e adulterados. Nesse período, também foram recolhidos 166 veículos e 159 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLVs).

