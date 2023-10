A- A+

NOSSA SENHORA APARECIDA PRF registra 45 acidentes de trânsito com 53 feridos e duas mortes em BRs de Pernambuco no feriadão Números foram registrados durante a operação que aconteceu de quarta-feira (11) a domingo (15)

Quarenta e cinco acidentes de trânsito, que resultaram em 53 feridos e duas mortes, foram registrados em BRs em Pernambuco pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante a Operação Nossa Senhora Aparecida 2023, que aconteceu de quarta-feira (11) a domingo (15).



Na ocasião, foram realizadas ações de fiscalização, educação para o trânsito e segurança viária. De acordo com a corporação, o feriado de 12 de outubro atraiu muitas famílias ao litoral do Estado e aumentou o fluxo de veículos na BR-101. As BRs 232, 104, 407 e 428, que levam ao Agreste e Sertão, também apresentaram trânsito intenso no período.



Durante os cinco dias de operação, foram registrados 45 sinistros de trânsito, com 53 pessoas feridas e duas mortes. Um dos óbitos ocorreu sábado (14), por volta das 8h30, no km 85 da BR-428, em Santa Maria da Boa Vista, no Sertão.

O motorista perdeu o controle do veículo e saiu da pista. Um passageiro do carro faleceu e outros quatro ocupantes ficaram feridos. Três deles foram encaminhados para unidades de saúde da região. Segundo a PRF, o motorista realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.

Já a segunda morte ocorreu no domingo (15), em Timbaúba, na Mata Norte. No km 25 da BR-408, por volta das 18h, ocorreu uma colisão frontal entre uma motocicleta e um carro modelo Spin, provocando a morte do motociclista, um homem de 37 anos. O condutor da Spin ficou levemente ferido.



O número de acidentes e óbitos registrados neste feriadão é menor que o notificado pela PRF no período de 7 a 11 de junho, na Operação Corpus Christi, quando foram registrados 49 sinistros e seis mortes. Na ocasião, 35 oessoas ficaram feridas.

Entre as infrações mais cometidas durante a Operação Nossa Senhora Aparecida 2023, estavam as ultrapassagens indevidas (161), o não uso do cinto de segurança (86), alcoolemia ao volante (29), não uso do capacete (37), desobediência ao descanso obrigatório por parte dos motoristas profissionais (40) e a falta da cadeirinha (19).



Com auxílio do radar fotográfico, a PRF flagrou 631 motoristas dirigindo além da velocidade estabelecida pela via. Ações educativas e de direitos humanos também foram realizadas e sensibilizaram mais de mil motoristas e passageiros.



A PRF informou que, no total, cerca de 5,7 mil veículos e 6,2 mil pessoas foram fiscalizadas, mais de 1,7 mil testes do bafômetro foram aplicados, e 241 veículos tiveram que ser recolhidos por irregularidades.

Veja também

GUERRA Putin e Netanyahu discutem conflito com o Hamas pela 1ª vez