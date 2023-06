PRF registra 49 acidentes com 35 feridos e seis mortos em Pernambuco no feriadão de Corpus Christi

A- A+

Quarenta e nove acidentes, com 35 feridos e seis mortos, foram registrados de 7 a 11 junho, em rodovias federais em Pernambuco, durante a Operação Corpus Christi, da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O balanço da ação foi divulgado nesta segunda-feira (12).



O número de acidentes e mortos é superior ao notificado em 2022, quando foram registrados 39 acidentes, com 37 feridos e quatro mortes, no período de 15 a 19 de junho.



De acordo com a PRF, umas das colisões mais graves em rodovias do Estado durante o feriado de Corpus Christi deste ano ocorreu na tarde da quarta-feira (7), no km 125 da BR-232, em Caruaru, no Agreste.



Um homem foi atropelado por um carro e faleceu no local. O motorista chegou a realizar o teste do bafômetro e o resultado indicou que ele não havia ingerido bebida alcoólica. A Polícia Civil investiga o caso.



A PRF também informou que as blitzes foram intensificadas no período, principalmente nos polos de festejos juninos do Agreste e Sertão. Durante os cinco dias de operação, foram fiscalizados 3.708 veículos e 4.611 pessoas.



Ao todo, a corporação emitiu 1.517 autos de infração. Destes, 107 autuações foram por ultrapassagens em local proibido, 83 pelo não uso do cinto de segurança, 27 pela falta do capacete e 22 pela ausência da cadeirinha.



A PRF contribuiu na prisão de 32 pessoas envolvidas com diversos delitos, como receptação, porte ilegal de arma, crime ambiental e com mandados de prisão em aberto. Cinco veículos roubados foram recuperados, e uma arma de fogo e 89 rebites foram apreendidos.



Também foram registradas 237,8 toneladas de excesso de peso e realizados 2.417 testes do bafômetro, que resultaram em 38 autuações e quatro motoristas detidos sob efeito de álcool.



Durante a operação, foram resgatadas cinco pessoas que estavam em situação de risco na rodovia. As equipes também retiraram 72 animais de grande porte que estavam soltos nas pistas.



A corporação prestou auxílio a 109 motoristas que tiveram problemas mecânicos ou se envolveram em colisões sem vítima.



Segundo a PRF, as ações educativas alcançaram 1.327 condutores e passageiros, já as atividades de Direitos Humanos sensibilizaram 122 usuários.

Veja também

itália A saga judicial de Silvio Berlusconi