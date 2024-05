A- A+

MEIO AMBIENTE PRF resgata 24 aves silvestres durante fiscalização no município de São Caetano, no Agreste As aves estavam distribuidas em dez gaiolas, armazenadas no porta-malas de um Fiat Uno. O condutor afirmou que estava levando as aves para a residência dele, onde criaria os pássaros

Durante uma fiscalização no município de São Caetano, no Agreste de Pernambuco, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou 24 aves, que estavam retidas em pequenos compartimentos de gaiolas dentro de um veículo, que circulava pela BR-232. A abordagem ocorreu no último sábado (18).

As aves estavam distribuidas em dez gaiolas, armazenadas no porta-malas de carro do modelo Fiat Uno.

Entre as espécies encontradas, estavam:

- 2 Canário da Terra;

- 15 Patativa Coleirinho

- 2 Azulão;

- 2 Caboclinho;

- 1 Tiziu;

- 2 Papa-Capim.

Aos policiais, o condutor afirmou que estava levando as aves para a residência dele, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, onde criaria os pássaros.

Ele poderá responder pelo Crime Ambiental de captura, transporte e comércio ilegal de animais silvestres.

O condutor assinou o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e se comprometeu a comparecer à justiça conforme determinação. As aves foram entregues ao órgão ambiental local.

