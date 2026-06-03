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RESGATE PRF resgata 250 aves em gaiolas e saco de nylon dentro de carro no Sertão; motorista é preso Veículo foi abordado na BR-116, em Parnamirim, e seguia rumo à Paraíba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou 250 aves silvestres na noite de terça-feira (2), na BR-116, em Parnamirim, no Sertão de Pernambuco. O motorista, que não teve nome ou idade divulgados, foi preso no local.

Segundo a PRF, os animais estavam em gaiolas no porta-malas e nos bancos do passageiro de um carro. Algumas aves, inclusive, "eram transportadas em um saco de nylon sem ventilação", segundo a corporação.

O veículo havia partido de Valença do Piauí/PI e seguia até Campina Grande/PB, onde as aves seriam entregues. O percurso seria de mais de 215 quilômetros. Entre as espécies resgatadas estão papa-capins, graúnas e ferreiro.

O motorista foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Salgueiro. Ele poderá responder pelos crimes de tráfico de animais silvestres, maus-tratos e receptação.

"As aves foram encaminhadas a um viveiro e serão acompanhadas pela Agência Estadual do Meio Ambiente (CPRH), para serem cuidadas e devolvidas à natureza", finalizou a PRF.

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