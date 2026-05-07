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ALERTA PRF retira 50 bois e quatro cavalos soltos na BR-101, em Goiana; proprietário segue foragido Os animais ocupavam as duas faixas da rodovia no quilômetro 5 da BR-101, próximo à divisa com a Paraíba, no momento em que foram localizados pelos policiais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) retirou cerca de 50 bois e quatro cavalos que estavam soltos na BR-101, em Goiana, Agreste de Pernambuco. O caso aconteceu na madrugada da quarta-feira (6), e o proprietário dos bichos não foi localizado.

De acordo com a corporação, o efetivo foi acionado por volta das 0h. Os animais ocupavam as duas faixas da rodovia no quilômetro 5 da BR-101, próximo à divisa com a Paraíba, no momento em que foram localizados pelos policiais.

"Os policiais realizaram a escolta dos bois e cavalos, evitando que os veículos circulassem entre os animais, até que eles foram direcionados para fora da rodovia, em uma área de vegetação", explicou a PRF.

O proprietário dos animais, no entanto, ainda segue foragido. "As equipes seguirão com as buscas para identificar o responsável pelos animais", reiterou a corporação.

"O órgão tem buscado firmar parcerias com prefeituras, para realizar a guarda e o cuidado dos bichos, até a identificação e responsabilização do proprietário", adicionou.

Riscos tanto para os bichos, quanto para pessoas

Por meio de nota, a corporação alertou para o grande risco tanto à vida dos bichos, quanto das pessoas que passavam pelo local. Somente neste ano, a PRF em Pernambuco já retirou 2.383 animais de grande porte das rodovias federais.

As consequências para infrações do tipo, inclusive, são judiciais.

"Quem deixa animais soltos na rodovia expõe a vida deles e de pessoas a perigo e pode ser enquadrado no artigo 132 do Código Penal, que prevê pena de três meses a um ano de detenção. O proprietário também pode responder pelo artigo 31 da Lei das Contravenções Penais, que trata do abandono de animais em via pública. No caso de acidente com morte, o proprietário ainda pode responder criminalmente pelo fato."

O que fazer se avistar um animal na rodovia

A PRF recomenta que, ao avistar animais na pista, o condutor reduza a velocidade do veículo e fique atento aos demais automóveis que transitam pela rodovia, principalmente ao tentar desviar deles.

"Buzinas ou faróis altos devem ser evitados para não assustar os bichos e, assim que possível, deve-se entrar em contato com a PRF pelo telefone 191", alertou a PRF.

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