PRF reúne programação para discutir sobre crimes contra crianças e adolescentes

A- A+

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza um Seminário de Enfrentamento aos Crimes Relacionados à Primeira Infância nesta segunda-feira (4), na sede do DNIT, no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife.

A programação, que tem previsão de encerramento às 17h, contará com as palestrantes Eva Dengler, da Childhood Brasil, e Raissa Macedo, do Sest/Senat.

Durante a ação, que ocorre entre 10h15 às 12h15, as duas vão abordar o tema da proteção da primeira infância como prioridade absoluta do Estado.

No período da tarde, o Delegado da Polícia Rodoviária Federal, Thiago Rodrigues, fará um painel sobre crimes cibernéticos e abuso infantil online.

Em seguida, será a vez da procuradora do Ministério Público do Trabalho, Jailda Pinto, que apresentará ações sobre o enfrentamento ao trabalho infantil.

O seminário servirá como um momento para tirar dúvidas e conscientizar o público sobre os temas relacionados aos crimes contra as crianças e as adolescentes.

A iniciativa marca a abertura do Encontro Nacional dos Escritórios de Direitos Humanos e Comissões de Inclusão e reúne servidores do órgão de todo o país.

Serviço

Seminário de Enfrentamento aos Crimes Relacionados à Primeira Infância

Local: Auditório do DNIT (Av Antônio de Góes, 820 - Pina)

Horário: 09h às 17h

Com informações da assessoria de imprensa



Veja também