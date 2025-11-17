PRF "salva" estudante do atraso e leva candidata ao Enem, em Sertânia, após ônibus quebrar na BR-232
Candidata iria realizar a segunda prova do exame quando o transporte apresentou pane mecânica, mas foi ajudada pela equipe de policiais e conseguiu chegar ao local antes do fechamento dos portões
Uma manhã que tinha tudo para terminar em frustração acabou virando uma história inusitada e emocionante para uma estudante de 29 anos, que seguia para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no último domingo (16), em Sertânia, no Sertão de Pernambuco.
O ônibus que levava Alice Antunes apresentou uma pane mecânica na BR-232, deixando a candidata à beira da rodovia, sem alternativas de transporte e visivelmente aflita com o risco de perder a prova.
A jovem, que sonha em cursar jornalismo, aguardava ajuda quando uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que passava pelo trecho percebeu a situação.
Ao ouvir o relato, os policiais não hesitaram: colocaram a estudante na viatura e a levaram diretamente ao local de prova, garantindo que ela chegasse antes do fechamento dos portões.
Leia também
• Enem 2025 terá aplicações extras por causa de tornado e da COP-30
• Enem 2025: pedido de reaplicação de provas começa nesta segunda-feira (17)
A ação rápida da PRF evitou que um imprevisto transformasse um dia decisivo em decepção. Aliviada e emocionada, Alice enviou uma mensagem de agradecimento aos policiais envolvidos, destacando o impacto positivo da atitude.
Segundo a estudante, o gesto representou muito mais do que apenas transporte: foi exemplo de empatia, dignidade e respeito e, claro, determinante para que pudesse realizar o exame.
“Num momento tão difícil como o de hoje, com contratempos que eu não esperava, a ajuda de vocês foi crucial! […] Fizeram um excelente trabalho de proteção e colaboração para com uma cidadã. Parabéns!”, escreveu Alice em mensagem enviada à equipe.
A PRF reforçou que situações assim fazem parte do compromisso da instituição com a segurança e o bem-estar dos usuários das rodovias federais.