Sertão PRF "salva" estudante do atraso e leva candidata ao Enem, em Sertânia, após ônibus quebrar na BR-232 Candidata iria realizar a segunda prova do exame quando o transporte apresentou pane mecânica, mas foi ajudada pela equipe de policiais e conseguiu chegar ao local antes do fechamento dos portões

Uma manhã que tinha tudo para terminar em frustração acabou virando uma história inusitada e emocionante para uma estudante de 29 anos, que seguia para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no último domingo (16), em Sertânia, no Sertão de Pernambuco.

O ônibus que levava Alice Antunes apresentou uma pane mecânica na BR-232, deixando a candidata à beira da rodovia, sem alternativas de transporte e visivelmente aflita com o risco de perder a prova.

A jovem, que sonha em cursar jornalismo, aguardava ajuda quando uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que passava pelo trecho percebeu a situação.

Ao ouvir o relato, os policiais não hesitaram: colocaram a estudante na viatura e a levaram diretamente ao local de prova, garantindo que ela chegasse antes do fechamento dos portões.

A ação rápida da PRF evitou que um imprevisto transformasse um dia decisivo em decepção. Aliviada e emocionada, Alice enviou uma mensagem de agradecimento aos policiais envolvidos, destacando o impacto positivo da atitude.

Segundo a estudante, o gesto representou muito mais do que apenas transporte: foi exemplo de empatia, dignidade e respeito e, claro, determinante para que pudesse realizar o exame.

“Num momento tão difícil como o de hoje, com contratempos que eu não esperava, a ajuda de vocês foi crucial! […] Fizeram um excelente trabalho de proteção e colaboração para com uma cidadã. Parabéns!”, escreveu Alice em mensagem enviada à equipe.

A PRF reforçou que situações assim fazem parte do compromisso da instituição com a segurança e o bem-estar dos usuários das rodovias federais.

