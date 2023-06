Prigozhin: presidente de Belarus oferece soluções para que Wagner siga trabalhando

A- A+

O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, que atuou como mediador entre o Kremlin e Wagner no sábado, conseguiu soluções para permitir que o grupo paramilitar continue operando, disse nesta segunda-feira (26) Yevgueni Prigozhin, em sua primeira mensagem de áudio desde o final da rebelião.

"Lukashenko nos estendeu a mão e se ofereceu para encontrar soluções para a continuação do trabalho do grupo Wagner de maneira legal", disse Prigozhin, assegurando que o verdadeiro objetivo da rebelião era salvar o Wagner, ameaçado segundo ele, de desmantelamento por parte das autoridades russos.

Prigozhin também afirmou nesta segunda-feira (26) que civis expressaram apoio a Wagner nas cidades russas por onde o grupo passou em seu avanço até Moscou, durante sua rebelião interrompida no fim de semana.

"Os civis nos receberam com bandeiras russas e com o símbolo do Wagner", afirmou o empresário em sua primeira declaração que suspendeu a operação no sábado. "Todos ficavam muito felizes quando passávamos", disse em um áudio.

Veja também

