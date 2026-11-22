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Litoral Sul Prima de vítima fatal desistiu de carona três minutos antes de acidente que matou quatro em Ipojuca Mulher, que é prima de Beatriz Acioli e amiga de Nathalia Lins Peixoto Recco, relatou que o grupo voltava de uma festa na praia de Maracaípe e seguia para um after

Prima de uma das vítimas fatais e testemunha do sinistro de trânsito que deixou quatro jovens mortos e uma mulher ferida na PE-009, em Ipojuca, contou que chegou a entrar no carro, mas decidiu descer menos de 200 metros depois.



As vítimas foram identificadas como David do Nascimento Melo, de 27 anos, natural de Alagoas; Beatriz Acioli, também de Alagoas; Ingrid Shelda Santos Machado, que faria 26 anos amanhã, natural de Bezerros; Fernanda Eloi; e Nathalia Lins Peixoto Recco, sobrevivente.



Segundo a testemunha, que não quis se identificar, o motorista, David do Nascimento Melo, estava embriagado, muito eufórico e dirigia de forma imprudente. O acidente aconteceu cerca de três minutos após ela deixar o veículo, na madrugada deste domingo (22).

A mulher, que é prima de Beatriz Acioli e amiga de Nathalia Lins Peixoto Recco, relatou que o grupo voltava de uma festa na praia de Maracaípe e seguia para um after. Antes de pegar a PE-009, o condutor passava rapidamente pelas lombadas, sem respeitar a sinalização, e freava bruscamente.

“Eu cheguei a entrar no carro. O som tava muito alto. Ele [David] estava embriagado, muito eufórico, gritando, todo mundo estava sem cinto. Eu não conhecia ele, minha prima conheceu eles na festa e acabou pegando essa carona com eles [para o after]. Acho que ele não andou nem 200 metros comigo no carro e falei ‘para o carro. Pode parar o carro que eu vou descer. Vou com o pessoal que a gente estava”, contou a testemunha, ainda muito abalada, no IML.

Ela, Beatriz e Nathalia haviam alugado uma van com outros amigos para ir e voltar da festa até a pousada onde estavam hospedadas. Mesmo após a prima insistir para que permanecesse no carro, a mulher decidiu descer e esperar o transporte.

“Na hora, pensei que não tinha cabimento eu correr um risco de vida, ainda mais tendo um meio de transporte. Quando eu pedi para descer, a minha prima falou ‘aí, você sempre acaba com as festas’ e algo que não lembro mais. Mas eu disse ‘ah, mas eu vou descer, vamo?’ e ela disse ‘não vou, não, pode ficar’. Eu desci e não sabia nem onde eu estava, porque não sou daqui. Mas, como tava movimentado por causa da festa, eu perguntei qual o ponto de referência para dizer às outras pessoas onde eu estava esperando”, continuou.

A diferença entre a mulher deixar o veículo e o acidente foi de aproximadamente três minutos. Ela já estava na van quando o grupo avistou o carro acidentado e decidiu parar para prestar socorro. Inicialmente, não reconheceu o veículo, mas desconfiou que fosse o mesmo em que estavam a prima e a amiga.

“Três minutos foi a diferença entre eu descer e o acidente. Foi muito rápido, muito, muito rápido. Quando eu entrei na van, a gente andou um pouquinho e o carro já tava estava acidentado. A gente parou para fazer um socorro, mas eu não imaginei que eram eles. Só que quando eu vi, associei que era o mesmo carro e pensei ‘será?’, e fiquei com isso na cabeça. Daí eu falei para os meninos que estavam para tentar arrombar o carro, pra gente tentar começar a socorrer, como todos nós éramos da saúde, e tinham vários médicos, decidimos começar a iniciar os primeiros socorros. Quando o menino deu a primeira pedrada, que o vidro caiu, eu vi que eram elas”, completou.

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