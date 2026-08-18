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USA Primárias nos EUA colocam à prova esperanças dos democratas em reduto trumpista Nesta terça-feira (18), os americanos vão às urnas escolher os candidatos que disputarão as eleições em novembro

Os americanos votam nesta terça-feira (18) em vários estados em eleições primárias que colocarão à prova se os democratas podem recuperar terreno na Flórida, enquanto os republicanos testam um mapa eleitoral recém-alterado para tentar consolidar seu controle sobre o Congresso.

As primárias permitem escolher os candidatos que disputarão eleições em novembro durante as eleições legislativas de meio de mandato.

Antes um dos principais estados-pêndulo nas eleições dos Estados Unidos, a Flórida se deslocou acentuadamente para a direita na última década.

O presidente Donald Trump venceu no estado por 13 pontos em 2024, e os republicanos dominam os cargos estaduais.

Mas os democratas precisam de um aumento de apenas três cadeiras em nível nacional para recuperar a Câmara dos Representantes nas eleições legislativas de meio de mandato de novembro, o que torna a Flórida um estado inesperadamente importante para seus rivais republicanos, que jogam boa parte de sua estreita maioria no Congresso no estado.

Uma redistribuição dos distritos impulsionada pelo governador republicano Ron DeSantis criou quatro oportunidades claras para que o partido governista tome dos democratas cadeiras que atualmente ocupam na Câmara.

"A tarefa não deveria ser muito difícil, dado o quanto o cenário político se tornou favorável a eles", escreveu o analista eleitoral da NBC Steve Kornacki sobre as perspectivas dos democratas em nível nacional.

"Mas os republicanos podem alterar essa aritmética se sua manipulação dos distritos na Flórida der frutos", acrescentou, em alusão às mudanças no mapa eleitoral. "Dito sem rodeios, eles precisam de cada cadeira adicional que puderem conquistar. Desesperadamente."

Disputa metro a metro

As novas fronteiras dos distritos obrigaram vários deputados democratas em exercício a disputar territórios significativamente mais republicanos e desencadearam uma corrida por distritos mais seguros.

Dois deles buscarão a reeleição em distritos que Trump venceu com folga em 2024. Outro - que concorre em um distrito conservador recém-configurado - enfrenta um democrata socialista da ala esquerda do partido, que já conquistou vitórias em primárias em outros lugares neste ano.

Os democratas da Flórida também buscam indícios de que podem voltar a disputar eleições em nível estadual.

O ex-deputado republicano David Jolly, agora democrata e destacado crítico de Trump, parte como favorito para obter a indicação de seu partido ao governo estadual.

Entre os republicanos, o favorito é o deputado Byron Donalds, apoiado por Trump. Se vencer as primárias republicanas, ele será o grande favorito para se tornar o primeiro governador negro da Flórida.

Esse estado do sul não é o único a votar nesta terça-feira.

O Alasca realiza primárias para o Senado e a Câmara dos Representantes, enquanto os republicanos de Wyoming escolhem seus candidatos a governador, ao Senado e a uma cadeira aberta na Câmara dos Representantes.

Enquanto isso, os eleitores da Califórnia também decidem, por meio de uma eleição especial, entre dois democratas que disputam a vaga de Eric Swalwell, que deixou a Câmara em abril em meio a acusações de conduta sexual inadequada, que ele nega.

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