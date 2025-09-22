A- A+

PERNAMBUCO Primavera começa na tarde desta segunda-feira (22); saiba como será a estação em Pernambuco Estação marca a transição para o período de altas temperaturas e clima seco no Estado

O inverno se despedirá do Hemisfério Sul nesta segunda-feira, às 15h19, abrindo caminho para a primavera. Em Pernambuco, a estação das flores ficará marcada por um tempo mais seco e temperaturas mais altas.

Segundo o meteorologista da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) Hailton Dias, três grandes mudanças poderão ser observadas nessa troca de estações. “Para Pernambuco, ela [a primavera] marca a transição do período mais chuvoso para o período mais seco em todo o estado. As três principais mudanças significativas ocorrem na chuva, na temperatura e na umidade relativa do ar”.

Junto aos veranicos, períodos de calor e seca que ocorrem em épocas fora de estação, são esperadas temperaturas máximas de 30°C para a região litorânea do estado e valores que ultrapassem os 35°C no Agreste e Sertão.

“A gente tem uma elevação gradual enquanto se encaminha da primavera para o verão, que se inicia em 21 de dezembro. Então, com isso, as temperaturas vão ficando maiores à medida que vai chegando esse dia. Os dias vão ficar mais longos, porque o sol está no Trópico de Capricórnio, e eles vão ficar mais ensolarados”, explica o meteorologista.

A maior preocupação está na umidade relativa do ar, principalmente para os moradores do interior do estado.“No litoral, a questão da umidade é um pouco menor porque existe a proximidade com o oceano. Mas, no Agreste, ela já chega a níveis intermediários e, no Sertão, essa umidade pode cair abaixo de 5%. A Apac sempre avisa com alertas de baixa umidade em regiões como Salgueiro, Petrolina, Araripina, Ouricuri”, informa Hailton.

Estação das flores

A primavera em Pernambuco traz mais flores no litoral. Já no Agreste e no Sertão, onde o clima fica muito seco nesta estação, o florescimento é menor.

Como explica a bióloga e professora de biologia Juliana Oliveira, o aumento da luz, dias mais longos e temperaturas amenas favorecem a atividade metabólica das plantas, enquanto a baixa umidade em algumas regiões limita esse florescimento.

“A primavera é uma transição de estações, então o que favorece o florescimento é que, diferente do inverno, a luz solar aumenta, o clima fica mais ameno, nem tão quente e nem tão frio. Então as flores são beneficiadas nesse ponto, porque o metabolismo delas aumenta e elas saem do período de dormência em que ficam no inverno. Por isso, vemos mais flores que o normal.” explica Juliana.



