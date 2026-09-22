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NORDESTE Primavera inicia na noite desta terça (22) com previsão de temperatura acima da média no Nordeste Inmet destaca que, durante a estação, estão previstos para o Nordeste valores próximos de 2°C acima da média climatológica, que é de 28ºC

A primavera inicia no Hemisfério Sul às 21h05 desta terça-feira (22), com expectativa de aumento gradual da temperatura, especialmente na região Nordeste, para onde estão previstos valores acima de 28 ºC. Em contrapartida, é o período de elevação das chuvas nas demais regiões do Brasil.

A meteorologista Edvânia Santos, da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), destaca que a mudança de estação é marcada pelo equinócio, momento em que o sol cruza o equador celeste e a iluminação dos dois hemisférios ocorre de forma mais equilibrada.

"No equinócio, a duração do dia e da noite é aproximadamente igual nos dois hemisférios, com cerca de 12 horas de iluminação e 12 horas de noite. A partir desse momento, os dias começam gradualmente a ficar mais longos, e as noites, mais curtas no Hemisfério Sul", afirma a meteorologista.

A especialista da Apac ressalta que, ao longo da primavera, aumenta o período de iluminação, quando o Sol passa a nascer mais cedo e a se pôr mais tarde.

Meteorologista da Apac Edvânia Santos | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

"Essa mudança está relacionada à inclinação do eixo da Terra e ao movimento de translação do nosso planeta ao redor do Sol", explica Edvânia Santos, afirmando que, em Pernambuco, a primavera acontece durante um dos períodos mais secos do ano.

"Em setembro, outubro e novembro, as temperaturas tendem a ficar mais altas, enquanto a umidade relativa do ar tende a diminuir, principalmente no Agreste e no Sertão", afirma a meteorologista.

Nordeste

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) destaca que, durante a estação, que termina no dia 21 de dezembro, às 18:50, estão previstos para o Nordeste valores próximos de 2°C acima da média climatológica, que é de 28 ºC.

"Esse aquecimento progressivo favorece a intensificação de ondas de calor e maior desconforto térmico para a população, o aumento da evapotranspiração, que altera a umidade do solo e a formação rápida de tempestades severas, estimuladas pelo contraste entre o ar quente e as frentes frias", destacou o Inmet.

Temperatura média do ar (°C) para o trimestre outubro, novembro e dezembro | Arte: Inmet/Reprodução

Demais regiões

Para as demais regiões, o Inmet aponta que a atmosfera intensifica o fluxo de umidade vindo da Amazônia, ação que favorece o período chuvoso no Centro-Oeste e Sudeste, e em parte do Norte do país.

"Os primeiros episódios da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) podem ocorrer durante a primavera, com chuva no Sudeste, Centro-Oeste, Acre e Rondônia. Já na região Sul, podem ocorrer episódios de Complexos Convectivos de Mesoescala (CCM), comumente associados à ocorrência de chuvas fortes, rajadas de vento, descargas atmosféricas e eventual granizo", prevê o Inmet.

Norte

A previsão climática para os meses de outubro a dezembro indica predomínio de pouca chuva, com condições favoráveis à ocorrência de valores abaixo da média climatológica na quase toda a região.

A exceção ocorre no leste do Acre, extremo noroeste do Pará e norte do Amapá, que apresentam previsão de chuva próxima às condições climatológicas para esta época do ano.

Centro-Oeste

A previsão aponta pouca chuva no centro-norte do Mato Grosso e no norte de Goiás. Já no estado de Mato Grosso do Sul e no sul de Goiás, a previsão indica condições favoráveis para a ocorrência de excesso de precipitações.

Sudeste

O Inmet indica possibilidade de excesso de chuvas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e centro-sul de Minas Gerais, com acumulados de até 100 mm. Por outro lado, a previsão também indica a possibilidade de déficit de chuvas em grande parte do Espírito Santo.

Média climatológica de precipitação para o trimestre outubro, novembro e dezembro mostra tendência de chuva nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul | Arte: Inmet/Reprodução

Sul

A previsão é de condições favoráveis para o excesso de chuvas em todos os estados da região Sul. Os maiores volumes são previstos para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde os acumulados podem superar a média histórica do trimestre em até 200 milímetros.



El Ninõ

O prognóstico de primavera do Inmet aponta que, no Oceano Pacífico Equatorial, as médias mensais da temperatura da superfície do mar vêm apresentando anomalias desde março deste ano, indicando aquecimento das águas superficiais, com "padrão espacial consistente com condições de El Niño".

O Inmet lembra que há 98% de probabilidade de ocorrência de condições de El Niño muito forte no trimestre outubro-novembro-dezembro, considerando as informações divulgadas pela National Oceanic and Atmospheric Administration (NOOA).

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