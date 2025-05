A- A+

fé Primeira bênção de Leão XIV leva mais fiéis ao Vaticano do que dias do conclave Mais de 200 mil pessoas foram à Praça de São Pedro em domingo marcado por emoção e homenagem às mães; pais colocaram crianças nos ombros para que pudessem ver o Papa

O Vaticano ficou mais lotado neste domingo (11) que nos dias do conclave que elegeu o Papa Leão XIV. Cerca de 200 mil pessoas eram esperadas na Praça de São Pedro para ver a primeira benção dominical do novo Pontífice. Um forte esquema de segurança interditou as principais vias que dão acesso ao Vaticano. Pais levantavam crianças nos ombros para que pudessem ver o Papa.

Houve muita emoção na praça quando ele saudou o Dia das Mães, que hoje é celebrado na Itália, no Brasil e em outros países. Ao lembrar a data, Leão XIV abençoou as mães vivas e as que “já estão no céu”.

— Mando uma saudação cara a todas as mães, e uma oração por elas e pelas que estão no céus. Uma boa festa e um bom Dia das Mães a todas as mães! — disse o Papa, antes de se despedir.

Em mensagem antes do início da oração do Regina Coeli, Papa Leão XIV enviou algumas mensagens à comunidade católica. Ele citou uma mensagem do Papa Francisco para o dia de hoje, afirmando ser necessário acolher e acompanhar os jovens.

Fiéis foram ao Vaticano assistir à missa do domingo | Foto: Stefano Rellandini/AFP

Além disso, falou sobre a necessidade de uma "paz justa e duradoura" na Ucrânia. Ele pede que os prisioneiros sejam libertados e as crianças voltem para casa. Também disse sentir a dor daquilo que acontece na Faixa de Gaza, clamando por um cessar-fogo.

O Papa também disse ter "acolhido com satisfação" o anúncio do cessar-fogo entre Índia e Paquistão — que trocaram fogo nos últimos dias por tensões na região disputada da Caxemira.

— Espero que através das próximas negociações se poss alcançar rapidamente um acordo duradouro — disse Leão XIV. — Confio à Rainha da Paz este forte apelo para que seja ela que apresente ao Senhor Jesus, para que alcancemos o milagre da paz.

