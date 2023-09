Primeira-dama americana testa positivo para Covid-19

A- A+

A Casa Branca anunciou nesta segunda-feira (5) que a primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, de 72 anos, testou positivo para Covid-19. O presidente Joe Biden também foi testado, mas o resultado foi negativo, de acordo com comunicado emitido pelo órgão oficial.

"Esta noite, a primeira-dama testou positivo para Covid-19. Atualmente ela apresenta apenas sintomas leves. Ela permanecerá na sua casa em Rehoboth Beach, Delaware", diz a nota.

Esta não é a primeira-dama que a primeira-dama recebe este diagnóstico. Em agosto do ano passado, enquanto passava suas férias na Carolina do Sul, Jill também precisou passar por testes, que positivaram para a doença. Já o presidente Joe Biden foi infectado em julho do mesmo ano.

Segundo os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA, os últimos meses demostraram um aumento de pequena escala nos testes positivos à Covid-19, nas internações hospitalares e nas visitas aos serviços de urgência. No entanto, o crescimento ainda é menor do que o notado nos períodos anteriores.

Situação da Covid-19 no Brasil

No Brasil, o avanço da a subvariante EG.5 da Ômicron, apelidada de Eris, ocorre em paralelo a uma alta da Covid-19. Oficialmente, segundo dados do Ministério, os casos no Brasil cresceram 16% nas últimas duas semanas. Entre 6 e 12 de agosto, foram 11.332 diagnósticos no país, número que cresceu para 13.161 do dia 20 ao 26.

Esta nova variante foi identificada no país no meio de agosto, mas antes mesmo a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) já cogitava que a linhagem poderia estar circulando devido ao avanço nos outros países.

No último dia 9, a Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu uma avaliação de risco sobre a sublinhagem, destacando que, baseado na evidência disponível, o risco é baixo, semelhante ao das cepas anteriores. “Não houve nenhuma alteração relatada na gravidade da doença até o momento”, disse.

Veja também

saúde Constipação: entenda a condição que fez a advogada Deolane Bezerra ir para o hospital