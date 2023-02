Primeira-dama dos EUA causa polêmica ao dar "selinho" no marido de Kamala Harris

A- A+

A primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, roubou a cena durante a transmissão ao vivo do discurso do presidente norte-americano, Joe Biden, no Congresso. O motivo foi um "selinho" que el deu no marido da vice-presidente Kamala Harris, Doug Emhoff, durante o discurso sobre o Estado da União.

Jill Biden e Doug Emhoff estavam se cumprimentando quando acabaram dando um beijo nos lábios. O momento foi bastante comentado nas redes sociais, inclusive por rivais do presidente estadunidense.

Redes de televisão e celebridades dos EUA também tiraram sarro da imagem.

Jill Biden kissed Kamala Harris' husband on the lips



The State of the Union is now a reality show



pic.twitter.com/A1BPUcmoYy — Genevieve Roch-Decter, CFA (@GRDecter) February 8, 2023

Did Jill Biden just kiss Kamala's husband on the LIPS?! pic.twitter.com/KvrUxSI8Lu — Benny Johnson (@bennyjohnson) February 8, 2023

Após seu discurso do Estado da União no Congresso, Biden visitará Wisconsin, estado muito disputado entre democratas e republicanos nas últimas eleições presidenciais. O democrata, de 80 anos, pretende voltar a se candidatar à Casa Branca, mas ainda não lançou sua campanha oficialmente.

