VERÃO Primeira edição do festival Recife Pé na Areia começa nesta sexta-feira (9) Programação gratuita ocorre em frente ao Edifício Cassino Americano, com atividades gratuitas de esporte, cultura e lazer, até o dia 25 de janeiro

A Prefeitura do Recife relizou, na manhã desta sexta-feira (9), a abertura oficial da primeira edição do festival de verão Recife Pé na Areia.

A programação promovida pela prefeitura ocupará a praia do Pina, na altura do edifício Cassino Americano, na Zona Sul do Recife, com atividades gratuitas de esporte, cultura e lazer, além de ações de cidadania e saúde até o dia 25 de janeiro.

As atividades e ações estarão disponíveis de forma gratuita para todas as pessoas, sejam elas recifenses ou não.

Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Pé na Areia

“O Recife Pé na Areia é uma espécie de arena de verão gratuita, democrática e livre. Um espaço onde teremos esporte, atividade cultural, atividade de lazer, e muita animação, inclusive com apresentações musicais”, afirmou o prefeito do Recife, João Campos, que convidou a todos para conhecerem a experiência.

Entre os nomes que se apresentarão no palco do Recife Pé na Areia está o da cantora Raphaela Santos.

Além das apresentações musicais, o gestor destacou que diversas ativações devem acontecer no espaço, que contará ainda com mostras de audiovisual e atividades esportivas especiais.

O evento deve oferecer à população mais de 170 horas de atividades ao longo das três semanas em que estará ativo, com práticas esportivas, apresentações culturais, cinema na areia, recreação infantil e serviços públicos integrados, reforçando a orla como espaço democrático de convivência para moradores e no turistas durante o verão.

Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco

Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco

Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco

Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco

