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Educação Primeira edição do Sesi Ciência na Rua leva programação gratuita à Avenida Rio Branco Programação inclui exposição de trabalhos inovadores em ciência e tecnologia desenvolvidos por estudantes da instituição

A Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, receberá a primeira edição do Sesi Ciência na Rua no próximo domingo (29). O evento reúne conhecimentos de tecnologia e ciências em uma programação gratuita, com início a partir das 10h.

A iniciativa, que também será aberta ao público, reunirá cerca de 140 estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e da 1ª e 2ª séries do Ensino Médio, que serão divididos em 36 equipes. Cada grupo será formado por três alunos e um professor, com participação de três equipes por unidade do Sesi em Pernambuco.

Entre as atividades estão experimentos científicos, com demonstrações práticas de fenômenos naturais; projetos de robótica educacional, com criações automatizadas para fins pedagógicos; protótipos tecnológicos e modelos funcionais de novas invenções.

Os trabalhos desenvolvidos serão avaliados por uma banca e também pela votação popular. O evento também contempla iniciativas voltadas à preservação ambiental, projetos relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), além de aplicativos, jogos e softwares educativos.

Para a diretora de Educação e Cultura do Sesi Pernambuco, Mirella Barreto, a iniciativa representa uma oportunidade de ampliar as experiências de aprendizagem e mostrar como a ciência pode contribuir para a transformação social.

“O Sesi Ciência na Rua valoriza a capacidade dos nossos estudantes de investigar, experimentar e desenvolver soluções criativas para questões do cotidiano. Ao levar esses projetos para um espaço público, ampliamos as possibilidades de troca de conhecimentos, aproximamos a escola da comunidade e incentivamos o protagonismo dos jovens na construção de novas ideias”, destaca.

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