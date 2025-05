Primeira escolta de pás eólicas pela BR-101 é concluída neste domingo (18)

A- A+

Após ter sido adiada devido às chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife (RMR), a primeira escolta de pás eólicas com interdição temporária da BR 101, no Curado, foi concluída neste domingo (18), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

As pás serão instaladas no parque eólico do município paraibano de Nova Palmeira, mesmo destino do transformador gigante que passou pela BR-101.

O percurso teve início às 6h25 da manhã, no Km 94 da BR-101, no Cabo de Santo Agostinho, e às 7h o comboio com três pás eólicas chegou ao Km 70 da BR 101, no Curado. A travessia em direção à BR-232 durou cerca de 15 minutos e foi concluída sem grande impacto ao trânsito.

Escolta de pás eólicas

A previsão inicial tinha como objetivo de realizar o percurso na última quinta (15) e sexta (16). Porém, foi adiada devido às chuvas que atingiram a RMR.

Em seguida, a escolta seguiu pela rodovia até chegar às 13h30 no Km 278 da BR 232, em Sertânia, onde as carretas ficaram estacionadas para seguir viagem por uma rodovia estadual em direção à Paraíba.

Na próxima terça (20) e quinta-feira (22), estão previstas outras escoltas de pás eólicas por esse mesmo percurso. A previsão é de que seja feita uma interdição temporária no Km 70 da BR 101, entre 5h às 5h30 da manhã, para a travessia do comboio em direção à BR-232.

Veja também