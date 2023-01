A- A+

ciência Primeira etapa nacional do programa Futuras Cientistas começa na próxima terça-feira (3) Com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico, o programa passa a ter alcance nacional após uma década de atuação no nordeste

O programa de gênero do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (Cetene), Futuras Cientistas, patrocinado pelo Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações (MCTI), começa na próxima terça-feira (3).

Pela primeira vez, a iniciativa que visa contribuir com a inserção de alunas e professoras da rede pública de ensino nas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática terá alcance nacional. Esta é a primeira vez que o programa é expandido para todo o território nacional, após 10 anos atuando em estados do Nordeste.



A cerimônia de abertura ocorre a partir das 9h, no auditório do Cetene, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do programa no YouTube.

Nesta edição está confirmada a presença de autoridades do meio científico, como a diretora do Cetene e criadora do Programa Futuras Cientistas, Giovanna Machado; a secretária regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Maria do Rosário de Fátima Andrade Leitão, o presidente IMCD Brasil Comércio e Indústria de Produtos Químicos, Nicolas Kaufmann; entre outros nomes de destaque do nicho.





A programação da imersão científica segue até o dia 31 de janeiro. Entre as atividades estão a vivência das participantes em laboratórios e uma série de palestras sobre temas relacionados à ciência e tecnologia, além do papel político das mulheres nas transformações sociais.

Os grupos de trabalho serão monitorados por especialistas das entidades parceiras do programa. As atividades são realizadas conforme as metas globais estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) em favor da igualdade de gênero (ODS 5).



A edição 2023 do Futuras Cientistas contará, ao todo, com 470 participantes, sendo 10% das oportunidades destinadas as pessoas com deficiência. Durante o mês da imersão, as selecionadas recebem um auxílio no valor de R$ 483,00, além de kit com os materiais necessários para a realização dos experimentos dos planos de trabalho.



As jovens selecionadas serão alunas do 2º Ano do Ensino Médio da rede pública. Nesse grupo, 160 vagas foram para alunas matriculadas em escolas regulares e outras 160 vagas para estudantes de tempo integral, semi-integral ou do ensino técnico. Já as docentes ocupam as 150 vagas restantes.



Outras Etapas

Além da imersão científica, o programa é composto de outras três etapas realizadas ao longo do ano: banca de estudos para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), mentoria e estágios supervisionados.



Com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o Futuras Cientistas terá núcleos de trabalho em todos os 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal, incluindo outras unidades de pesquisa vinculadas ao MCTI.



No Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), em Campinas, São Paulo, um dos maiores centros de pesquisa da América Latina, vão ser abordados temas de matemática aplicada e computacional até a biotecnologia e a nanotecnologia.



Serviço

Cerimônia de abertura do Programa Futuras Cientistas – 1ª Edição nacional

Dia: 3 de janeiro de 2023

Horário: A partir das 9h

Local: Auditório da sede do CETENE, na Av. Prof. Luís Freire, 200 - Cidade Universitária, Recife

Transmissão ao vivo no Youtube

