GAZA

Primeira fase do cessar-fogo em Gaza será assinada nesta 5ª feira no Egito

As negociações estão sendo feitas no Egito

Milhares de palestinos morreram em meio à guerra em GazaMilhares de palestinos morreram em meio à guerra em Gaza - Foto por AHMAD GHARABLI / AFP

A primeira fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas em Gaza será assinada nesta quinta-feira (9) no Egito, por volta das 6h no horário de Brasília, informou à AFP uma fonte com conhecimento do pacto.

• Netanyahu anuncia reunião de governo israelense para aprovar acordo sobre Gaza

• Hamas libertará 20 reféns com vida na 1ª fase do acordo de Gaza, segundo fonte palestina

"O acordo será assinado formalmente por volta do meio-dia [horário local] desta quinta-feira no Egito", declarou a fonte, que pediu para não ser identificada, após o presidente americano Donald Trump anunciar um entendimento sobre a primeira fase de seu plano para encerrar a guerra em Gaza.

