manifestação Primeira grande manifestação da oposição após queda de Maduro reúne milhares na Venezuela Aos gritos de "Não temos medo!", milhares se reuniram com faixas e bandeiras ao redor da principal universidade do país, em Caracas

A primeira grande manifestação da oposição desde a deposição de Nicolás Maduro em uma incursão militar dos Estados Unidos há um mês atraiu milhares de pessoas à capital da Venezuela nesta quinta-feira (12), às vésperas da aprovação de uma lei de anistia histórica.

Aos gritos de "Não temos medo!", milhares se reuniram com faixas e bandeiras ao redor da principal universidade do país, em Caracas, atendendo a um chamado do movimento estudantil para comemorar o Dia da Juventude, informaram jornalistas da AFP.

A manifestação é o primeiro protesto em larga escala na Venezuela desde que os Estados Unidos capturaram Maduro em uma operação militar em 3 de janeiro, que incluiu bombardeios na capital e em outras regiões do país.

Delcy Rodríguez, que exercia como sua vice-presidente, assumiu o poder de forma interina e, sob pressão dos EUA, sinalizou o fim da repressão característica dos 27 anos de governos chavistas.

"Anistia já!", dizia uma faixa exibida na entrada da Universidade Central da Venezuela (UCV), onde os manifestantes gritavam "Nem um, nem dois, que todos sejam soltos!", exigindo a libertação total das centenas de presos políticos que ainda estão atrás das grades.

A ONG Foro Penal contabiliza mais de 600 presos políticos ainda aguardando libertação em um processo de indultos iniciado em 8 de janeiro.

O Parlamento também deve iniciar nesta quinta-feira o debate final para a aprovação de uma lei de anistia geral que levaria à libertação em massa de presos políticos.

"A VENEZUELA SERÁ LIVRE! Viva os nossos estudantes!" exclamou a líder da oposição e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, María Corina Machado, na rede social X, juntamente com um vídeo que mostra parte da manifestação, na qual muitos manifestantes vestiam camisas brancas, típicas da oposição.

O chavismo também convocou uma manifestação no centro de Caracas, que reuniu milhares de pessoas.

