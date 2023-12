A- A+

Em 2023, o Instituto Primeira Infância Plantar Amor (Pipa) não apenas alcançou, mas superou expectativas ao impulsionar o desenvolvimento infantil e oferecer suporte vital às famílias em diversas comunidades.

A instituição impactou diretamente a vida de cerca de 900 crianças, realizando mais de mil atendimentos especializados, e distribuindo aproximadamente quatro mil itens essenciais, além de quatro mil livros infantis.

O Pipa desempenha um papel central na transformação social, beneficiando famílias com crianças de zero a três anos no processo de desenvolvimento integral.



"Os números de 2023 testemunham o impacto poderoso de investir na primeira infância. Cada criança atendida pelo PIPA é uma história de futuro promissor. Semear amor e educação desde cedo é a chave para construir alicerces sólidos e promover uma sociedade mais saudável e equitativa", destacou o diretor do Pipa e colunista da Folha de Pernambuco, Rogério Morais.





Os atendimentos especializados envolvem profissionais dedicados, desde enfermeiras até pediatras, garantindo suporte integral à saúde física e mental das crianças atendidas. Já os itens essenciais para o desenvolvimento infantil incluíram a distribuição de mais de quatro mil livros infantis.

“O crescimento saudável das crianças não está apenas ligado à saúde em si, mas também ao incentivo ativo à leitura, principalmente entre os pais e responsáveis. Esta abordagem integral reflete a visão do Pipa de construir não apenas o futuro das crianças, mas também fortalecer os laços familiares por meio da educação e da leitura compartilhada”, enfatizou.



A organização comemora um marco ao ampliar sua influência para nove comunidades da capital pernambucana por meio do programa Pipa Território. Rogério Morais destaca que essa expansão estratégica, em parceria com a Prefeitura do Recife, não só fortalece a presença da instituição na cidade, mas também consolida seu compromisso com o futuro de toda a primeira infância, independentemente de classe social.



O Pipa também foi eleito por unanimidade como gestor da Secretaria Executiva da Rede Estadual da Primeira Infância de Pernambuco (REPI-PE). Além disso, as parcerias estratégicas da instituição abrangem agora 16 municípios, incluindo a chegada do Pipa em Alagoas.



O instituto também alcançou uma pontuação notável no Índice de Satisfação Net Promoter Score (NPS). Marcando uma conquista significativa, o NPS 10 reflete o reconhecimento e a valorização da comunidade pelos incansáveis esforços do Pipa em construir um futuro promissor para crianças e famílias. "Estamos escrevendo uma história de amor e dedicação, impactando positivamente a vida de crianças e famílias, construindo alicerces sólidos para um futuro repleto de oportunidades", afirmou Morais.



Para o diretor executivo, os resultados não apenas encerram um ano notável, mas solidificam o legado de esperança para o futuro. "A dedicação incessante à promoção da Primeira Infância é nossa bússola, orientando-nos em direção ao horizonte onde cada criança pode florescer", afirmou.

"Ao celebrar parcerias fortalecidas e a ampliação de nossa influência, reconhecemos que cada passo é um investimento valioso na construção de uma sociedade mais justa. O próximo ano se apresenta como um novo capítulo repleto de possibilidades, e ansiamos continuar a jornada, colaborando estreitamente para criar um ambiente acolhedor e enriquecedor para a primeiríssima infância. Que a visão que concebemos se torne, a cada dia, uma realidade palpável para todas as crianças", concluiu Rogério Morais.

