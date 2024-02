Primeira-ministra da Estônia acusa 'regime desonesto' russo por morte de Navalny

A primeira-ministra da Estônia, Kaja Kallas, atribuiu nesta sexta-feira a morte do opositor russo Alexei Navalny ao "regime desonesto" de Moscou.

A morte de Navalny "é uma lembrança sombria do regime desonesto ao qual somos confrontados e a razão pela qual todos os responsáveis devem responder por cada um dos seus crimes", disse a primeira-ministra.

Nesta semana, o governo russo emitiu uma ordem de prisão contra Kallas pela remoção de memoriais da época em que a Estônia fazia parte da União Soviética.