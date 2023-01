A- A+

MUNDO Primeira-ministra da Nova Zelândia anuncia renúncia inesperada: "Para mim, chegou a hora" Ardern disse que a próxima eleição geral será realizada em 14 de outubro, e até lá continuará como membro do Parlamento

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, anunciou nesta quinta-feira (18, noite de quarta no Brasil) que deixará o cargo em fevereiro.

"Para mim, chegou a hora", declarou ela em uma reunião com membros de seu Partido Trabalhista. "Não tenho mais energia para mais quatro anos."

Ardern, que se tornou primeira-ministra em um governo de coalizão em 2017 e conduziu seu partido de centro-esquerda a uma ampla vitória nas eleições três anos depois, viu seu partido e sua popularidade pessoal caírem nas pesquisas recentes.

Em sua primeira aparição pública desde que o Parlamento entrou em recesso há um mês, ela afirmou no encontro anual do Partido Trabalhista que durante esse intervalo esperava encontrar energia para seguir na liderança, mas não conseguiu.

Ardern disse que a próxima eleição geral será realizada em 14 de outubro, e até lá continuará como membro do Parlamento.



A governante disse nesta quinta-feira que estava orgulhosa das ações de seu governo para tornar as moradias mais acessíveis, combater as mudanças climáticas e a pobreza infantil.

"E fizemos isso respondendo a algumas das maiores ameaças à saúde e ao bem-estar econômico de nosso país desde a Segunda Guerra Mundial", disse ela.

Embora as últimas pesquisas indiquem que uma coalizão dos partidos de centro-direita National e Act vencerá a eleição, Ardern garantiu que esse não é o motivo de sua renúncia.

"Não estou saindo porque acredito que não podemos vencer a próxima eleição, mas porque acredito que podemos e iremos", declarou.

"Já era hora. Ela prejudicou a economia e os preços dos alimentos dispararam", disse Esther Hedges, de 65 anos, moradora da cidade de Cambridge, na ilha norte do país.

Mas Cristina Sayer, de 38 anos, considerou Ardern "a melhor primeira-ministra que já tivemos". "Gosto do tipo de pessoa que ela é, ela se preocupa com as pessoas. Lamento vê-la partir", acrescentou.

Segundo Ardern, sua renúncia entrará em vigor até 7 de fevereiro e a convenção trabalhista votará em um novo líder em 22 de janeiro. O vice-primeiro-ministro Grant Robertson indicou que não apresentaria seu nome.

Ardern garantiu que não há segredo por trás de sua renúncia.

"Eu sou humana. Damos o máximo que podemos pelo tempo que podemos e então é hora. E para mim, chegou a hora", explicou a premiê.

"Estou saindo porque com um trabalho tão privilegiado vem uma grande responsabilidade. A responsabilidade de saber quando você é a pessoa certa para liderar - e também quando não é."

