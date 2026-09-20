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Mundo Primeira-ministra italiana anuncia medidas para limitar estudantes estrangeiros Meloni referiu-se especificamente à proibição da burca e do niqab, vestimentas típicas usadas por muçulmanas

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, anunciou neste domingo,20, que em breve apresentará ao seu governo uma medida que limitará o número de estudantes estrangeiros nas salas de aula e proibirá o uso de burcas e niqabs nas escolas do país.

Meloni informou à ala jovem de seu partido, o Irmãos da Itália, que a medida também tornará obrigatórias as aulas de língua italiana para pais de estudantes estrangeiros que enfrentam "sérias dificuldades de integração no sistema escolar".

"Para nós, qualquer pessoa que venha para a Itália e queira construir seu futuro aqui deve aprender nossa língua, entender nossa cultura e respeitar nossas regras", disse ela, recebendo aplausos de pé no festival nacional Gioventù Nazionale, em Roma. "É a única maneira séria de acolhê-los."

Meloni referiu-se especificamente à proibição da burca e do niqab, vestimentas típicas usadas por muçulmanas.

Uma vez aprovada pelo governo, a medida precisará de aprovação parlamentar dentro de 60 dias para se tornar lei.

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