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religião Primeira-ministra italiana denuncia como 'inaceitáveis' as críticas de Trump ao papa Meloni já havia emitido uma declaração apoiando os esforços do papa pela paz e reconciliação

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, classificou nesta segunda-feira (13) como "inaceitáveis" as críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao papa Leão XIV, após o pontífice se manifestar contra a guerra no Oriente Médio.

"Considero inaceitáveis as palavras do presidente Trump sobre o Santo Padre. O papa é o chefe da Igreja católica, e é justo e normal que ele peça a paz e condene todas as formas de guerra", afirmou em nota.

Meloni já havia emitido uma declaração apoiando os esforços do papa pela paz e reconciliação.

Pouco antes de partir para uma viagem à África, o papa, nascido nos Estados Unidos, tornou-se alvo de duras críticas de Trump, que o chamou de "fraco" e "péssimo para a política externa".

Algumas horas depois, Trump se recusou a retratar suas palavras. "Não há nada pelo que me desculpar. Ele está erra

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