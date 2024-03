A- A+

SAÚDE Menina de 7 anos morre de meningite no Recife; óbito é o primeiro da doença este ano em Pernambuco Criança morreu no dia 17 de janeiro

Pernambuco registra primeira morte por meningite em 2024. A vítima fatal é uma menina de 7 anos que residia no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife. Ela faleceu no dia 17 de janeiro após desenvolver gravemente os sintomas da doença. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Recife.

A criança apresentou os sintomas no dia 15 de janeiro: cefaleia, dor abdominal, febre, sufusões hemorrágicas e vômitos. Os primeiros atendimentos foram realizados em uma policlínica do Recife e, no dia seguinte, ela foi encaminhada ao Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip).



Após exames, a menina foi diagnosticada com meningococcemia sorotipo C, falecendo dois dias após ter ido à clínica, no dia 17 de janeiro.

De acordo com as informações da PCR, o cartão de vacina da criança estava atualizado e o hospital acompanhou duas pessoas que tiveram contato direto com a criança, para que fosse possivel identificar sintomas, além de terem realizado quimioprofilaxia.

A meningite é um processo inflamatório das meninges, membranas que cercam o encéfalo e a medula espinhal. É causada, principalmente, a partir da infecção por vírus ou bactérias.

O SUS oferece a imunização com a vacina Meningocócica C (Conjugada), que deve ser feita aos 3 e 5 meses de idade, com uma dose de reforço aos 12 meses.Os adolescentes e adultos que não tenham recebido as doses podem tomar a qualquer momento.

