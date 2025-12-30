A- A+

LUTO Primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra de Bangladesh morre aos 80 anos

Khaleda Zia, a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra de Bangladesh, morreu nesta terça-feira, 30, aos 80 anos, em um hospital na capital Daca. A informação foi anunciada pelo Partido Nacionalista de Bangladesh, do qual era a presidente, por meio de um comunicado publicado nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

Herdeira política de seu marido, o militar Ziaur Rahman, considerado o responsável por instaurar a democracia no país, mas morto em um golpe militar em 1981, Zia assumiu o posto pela primeira vez em 1991. Foi reeleita em 1996, mas passou apenas 12 dias no cargo.

Retornou ao poder em 2001 em um governo compartilhado com o principal partido islâmico do país, o Jamaat-e-Islami. A política ficou conhecida por fazer discursos políticos anti-Índia e por ter simpatia pelo Paquistão.

Ela foi sucedida por Sheikh Hasina, sua rival política e filha do primeiro presidente de Bangladesh, que foi deposta após 15 anos no poder durante uma revolta popular em agosto de 2024, quando fugiu do país.

Em janeiro deste ano, a Suprema Corte do país absolveu Zia de todas as acusações de corrupção "politicamente motivadas", segundo ela, o que lhe possibilitaria concorrer às eleições gerais de fevereiro de 2026. (Com agências internacionais).

