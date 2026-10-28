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MARCO HISTÓRICO Tenente se torna a primeira mulher piloto de helicóptero formada pela Polícia Militar de Pernambuco Para o órgão, a conquista é um marco histórico na aviação policial pernambucana

A Polícia Militar de Pernambuco anuncia a formação da primeira mulher da corporação a se tornar piloto de aeronaves de asas rotativas (helicópteros). A 2ª Tenente Aurita também passa a integrar o Grupamento Tático Aéreo (GTA) da Secretaria de Defesa Social do Estado.



Em comunicado à imprensa, o órgão classifica a formação como "um marco histórico na aviação policial pernambucana". Segundo as informações da PM, para se tornar piloto, a policial passou por um ano de preparação até alcançar a formação. Ela foi coroada após 85 dias de curso, com atividades teóricas e práticas.

“A conquista representa não apenas a realização de um objetivo profissional, mas também um avanço significativo para a presença feminina na aviação de segurança pública, que exige treinamento constante e rigorosa preparação para apoiar operações policiais, ações de salvamento e outras missões aéreas”, diz a corporação.

A Polícia Militar afirma que a Tenente Aurita faz parte da história do órgão, com o reconhecimento de uma trajetória de esforço e dedicação.

“Sua conquista simboliza o avanço profissional das mulheres na segurança pública e reafirma que novos horizontes podem ser alcançados com preparo, perseverança e compromisso com a missão de servir à sociedade”, conclui a PM.





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