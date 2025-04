A- A+

Paixão de Cristo Primeira noite da Paixão de Cristo do Recife reúne milhares de expectadores no Marco Zero A Paixão de Cristo do Recife 2025 resgata o slogan "A Paixão do Povo" e, pela primeira vez, acontece em quatro noites; de 18 a 21 de abril

Milhares de pessoas ocuparam o Marco Zero do Recife para contemplar o espetáculo da Paixão de Cristo do Recife, que estreou a sua 27ª edição nesta Sexta-feira da Paixão (18). Com nova configuração de palco, e buscando representar cada vez mais o seu caráter popular, o espetáculo resgata o slogan "A Paixão do Povo" nas encenações s que acontecem, pela primeira vez, em quatro noites; de 18 a 21 de abril, sempre às 18h, com entrada gratuita.

A temporada mais longa se deu em função do feriado de Tiradentes, na próxima segunda-feira (21), que neste ano ocorre junto ao da Semana Santa.

Paixão de Cristo do Recife

Pregando o amor, solidariedade e liberdade como sagrados que precisam ser cultivados com devoção e fé na humanidade e no futuro, a 27ª edição da Paixão de Cristo do Recife busca cativar ainda mais de perto o público que comparecer ao Marco Zero.



Essa aproximação inédita com a plateia se deu através de uma nova configuração de palco, que conta com uma passarela, pensada para a encenação de momentos emblemáticos, como a entrada de Jesus no templo e a Via Crúcis, além de praticáveis que permitem que as cenas sejam construídas e desconstruídas em tempo real, dando mais movimento ao espetáculo.

"A paixão de Cristo do Recife esse ano torna-se a "Paixão do Povo, por que do povo? Porque é uma paixão do povo, nós falamos a língua do povo, nós falamos a língua da Bíblia, mas traduzida para a língua do povo, aproximando a palavra de Jesus com o povo", ressaltou o diretor e roteirista, Carlos Carvalho.

A vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, que prestigiou o espetáculo, destacou como a montagem traduz "muito bem" o Evangelho para os dias atuais e propõe uma reflexão profunda do verdadeiro sentido da Páscoa.

"Em um momento como esse, em que relembramos e celebramos a paixão de Cristo, todo o seu sofrimento até a sua ressurreição, podermos ter aqui no centro do Recife uma encenação como essa e poder entregar ao público esse espetáculo que traz essa reflexão profunda do verdadeiro sentido da Páscoa, da vida eterna, daquilo que o Cristo nos ensinou, em um momento que as pessoas podem se aproximar, assistir a um espetáculo que, ao mesmo tempo, tem muita qualidade, verdade histórica, e traduz muito bem o Evangelho nos dias de hoje", afirmou Priscila.

"Eu não tenho dúvida que Jesus hoje estaria de calça jeans, uma camisa surrada, falando para aqueles que mais precisam e incomodando os poderosos", completou a vice-governadora.

Montagem

Apresentada pela Roda Cultural, com direção e texto de Carlos Carvalho, a montagem é realizada pela Associação dos Produtores de Artes Cênicas de Pernambuco (Apacepe) com produção de Paulo de Castro desde a primeira edição do evento.

Para contar a história mais evocada e celebrada da humanidade, a montagem conta com 50 atores e 60 figurantes no elenco, que apresentará como protagonistas Asaías Rodrigues (Zaza) e Brenda Ligia nos papéis de Jesus e Maria.

Para Asaías Rodrigues (Zaza), a Paixão de Cristo do Recife falou sobre como a nova configuração do espetáculo está ligada à verdadeira essência do seu personagem.

"Se tratando principalmente de uma peça como essa, em que a gente fala de um homem que amou as pessoas, é muito bonito ver as pessoas vindo assistir gratuitamente um espetáculo que é da cidade delas. É uma honra e um dever meu como artista oferecer esse carinho que eles também dão pra gente quando vem e enchem tudo isso aqui. E tem muitas coisas, muitas coisas novas que aproximam esse público. Porque Jesus era do povo, e o teatro é do povo, o teatro é do público, não tem teatro sem público, então tem tudo a ver", comentou o intérprete de Jesus.

Também como personagens bíblicos célebres estão Jr. Aguiar no papel de Judas; Carlos Lira como Pilatos; Albemar Araújo interpretando Herodes; Clau Barros como Madalena, Gil Paz vestindo João Batista; e Paula de Tássia encarnando o Diabo.

Paixão de Cristo do Recife 2025

O espetáculo de 2025 também apresenta novos figurinos, assinados por Álcio Lins, misturando referências de época com tecidos e modelagens contemporâneas. A trilha sonora evoca os acordes do contemporâneo junto ao tradicional.

Com participação do grupo musical e de dança Bacnaré (Balé da Cultura Negra do Recife), recém-empossado Patrimônio Vivo do Recife, a peça também traz uma composição de Milton Nascimento e outra de Erasmo e Roberto Carlos que dialogam com a narrativa de fé e amor através de letras que vêm sendo, nos últimos anos, cantadas em coro, emocionando elenco e público.

O espetáculo conta com recursos da Lei de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet e tem patrocínio da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, do Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros - Suape e da Companhia Pernambucana de Gás (Copergás).

Veja também