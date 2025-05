A- A+

Rio de Janeiro Primeira onda de frio do ano vai atingir o Rio de Janeiro nesta semana Segundo órgãos meteorológicos, mudança no tempo ocorre no fim desta semana

A despedida de maio será fria em grande parte do Brasil, incluindo o Estado do Rio de Janeiro. Órgãos meteorológicos apontam que a entrada de uma potente e grande massa de ar frio de origem polar sobre o continente vai avançar pelo território nos próximos dias. Com isso, a tendência é das temperaturas despencarem. Segundo a Climatempo, esta será a primeira onda de frio deste ano.

A mudança no tempo acontece antes mesmo da chegada do inverno - que tem início marcado pelo solstício no dia 20 de junho. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o avanço dessa intensa massa de ar frio ocasionará declínio acentuado de temperatura entre quarta-feira e sexta-feira, incluindo em municípios fluminenses.

A Climatempo destaca que esta massa de ar frio tem características continentais, isto é, que o ar de origem polar vai se deslocar pelo interior da América do Sul e não sobre o oceano. Normalmente, têm pouca umidade, o que faz com que seu potencial de resfriamento seja maior que a oceânica, que tende a se dissipar mais rapidamente, e conseguem levar o frio para o interior do país.

Na cidade do Rio, a queda acentuada na temperatura será na sexta-feira, quando a máxima não deve passar de 21°C, bem diferente do tempo estável deste início de semana, em que o registro mais alto pode chegar à casa dos 30°C. Na sexta ainda pode ter chuva, com períodos de sol em meio às nuvens.

Na Região Serrana, onde normalmente são as temperaturas mais baixas do estado do RJ, cidades como Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis têm previsão também de uma sexta-feira com chuva e queda nos termômetros, com mínima em torno de 14°C, podendo ser ainda mais baixa na madrugada e no amanhecer, e de máxima abaixo dos 20°C.

