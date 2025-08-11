A- A+

VIOLÊNCIA Primeira ONG a acionar a Lei Maria da Penha fará seminário sobre os 19 anos da data O seminário contará com Cileide Silva, primeira mulher a ser amparada pela Lei Maria da Penha no Brasil. Ela acionou a lei em 2006, por meio do Centro das Mulheres do Cabo

Primeira ONG a acionar a Lei N° 11.360 no Brasil, o Centro das Mulheres do Cabo (CMC) realizará, na próxima quinta-feira (14), o seminário “Os 19 anos da Lei Maria da Penha - Salvando a Vida das Mulheres”.



O seminário contará com Cileide Silva, primeira mulher a ser amparada pela Lei Maria da Penha no Brasil. Ela acionou a lei em 2006, por meio do Centro das Mulheres do Cabo.

Segundo a coordenadora geral do CMC, Izabel Santos, a lei é uma aliada importante na luta contra todas as formas de violências, e sobretudo, contra o feminicídio.

“Não é por acaso que a Lei Maria da Penha é a terceira melhor em todo mundo, ela não surgiu do nada, é resultado de um longo movimento de mulheres e ativistas que, por décadas, reivindicaram a proteção e o combate à violência, que propõe um amplo sistema de proteção integral para a mulher”, afirmou a coordenadora.

Dados

Segundo uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 21,4 milhões de brasileiras com 16 anos ou mais sofreram algum tipo de violência no último ano.

A cada 24 horas, em média, 13 mulheres foram vítimas de algum tipo de violência, de acordo com o levantamento "Elas Vivem: um caminho de luta".

Dentro da programação do Seminário haverá o relançamento da campanha: "Rompa o Silêncio, você não está sozinha!" Resultado de um trabalho acadêmico desenvolvida por estudantes do 3º Período do Curso de Publicidade e Propaganda da Unibra que produziram uma campanha para tv, spot de rádio, conteúdos para redes sociais e materiais gráficos.

O encontro reunirá a Rede de Proteção às Mulheres do Cabo de Santo Agostinho, o Comitê de Monitoramento da Violência e do Feminicídio no Território Estratégico de Suape (COMFEM) e lideranças que atuam em diversas frentes no enfrentamento à violência de gênero.





Com informações da assessoria.

