Primeira peça de campanha de Biden às eleições de novembro aborda ameaça à democracia

A equipe de campanha do presidente americano, Joe Biden, divulgou, nesta quinta-feira (4), seu primeiro anúncio televisivo para as eleições de 2024, no qual adverte para a ameaça “extremista” à democracia com imagens de invasão do Congresso por uma Multidão de Trumpistas, em 6 de janeiro de 2021.

A peça intitulada "Causa", será divulgada pela vez no sábado, no terceiro aniversário da histórica invasão do Capitólio primeira por centenas de apoiadores do então presidente, Donald Trump (2017-2021), na qual morreram cinco pessoas, entre as quais um policial.

"Todos nós nos perguntamos agora, 'O que faremos para manter nossa democracia?'", diz Biden em um trecho extraído de um discurso que o presidente fez no estado do Arizona no ano passado. "Há algo perigoso acontecendo nos Estados Unidos. Há um movimento extremista que não compartilha das opiniões básicas na nossa democracia", acrescenta o anúncio, divulgado nas primeiras horas desta quinta-feira nas redes sociais.

Durante o curto de um minuto de duração, Biden não menciona o ex-presidente Trump – franco favorito para ser o indicado à candidatura republicana às eleições de novembro -, a quem derrotou em 2020.

Mas tendo ao fundo a música dramática da peça, aparecem imagens de cartazes pró-Trump desenhados pelos arruaceiros de 6 de janeiro, assim como uma corda com nó de força.

Também foram incluídas fotos de supremacistas brancos com tochas em um quadrinhos em Charlottesville em 2017.

A campanha de Biden ilustra cada vez mais estas eleições como uma luta pela democracia americana contra Trump, incluindo um discurso neste sentido do presidente na Pensilvânia na sexta-feira.

As pesquisas de opinião dão um empate entre Biden e Trump, apesar do bilionário republicano, de 77 anos, enfrentar múltiplos julgamentos criminosos, inclusive um que o vincula aos atos de 6 de janeiro.

A chefe de campanha de Biden, Julie Chavez Rodríguez, disse que os republicanos “redobraram” as ameaças para minar as eleições.

“Este anúncio serve como um lembrete bastante real de que estas eleições podem muito bem determinar o destino da democracia americana”, indicou Chávez num comunicado.

