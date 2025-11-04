Ter, 04 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça04/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
RIO DE JANEIRO

Primeira reunião do Escritório de Combate ao Crime Organizado foca em impedir chegada de fuzis

Secretário Nacional de Segurança diz que prioridade é integrar combate ao crime organizado a nível nacional: "Quanto mais a gente apreende, mais entra fuzil no estado", diz

Reportar Erro
Victor Santos e Mário Sarrubo, secretários estadual e nacional de segurança públicaVictor Santos e Mário Sarrubo, secretários estadual e nacional de segurança pública - Foto: Divulgação/SESP-RJ

A primeira reunião do Escritório Emergencial de Combate ao Crime Organizado definiu como prioridade uma articulação nacional para impedir a entrada de fuzis no estado.

O encontro aconteceu ontem no Centro Integrado de Comando e Controle do Rio, entre o Secretário Nacional de Segurança, Mário Sarrubbo, e o secretário da pasta no estado do Rio de Janeiro, Victor Santos.

O Escritório Emergencial de Combate ao Crime Organizado foi anunciado pelo Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, na semana passada, após a megaoperação que terminou com 113 presos e 121 mortos.

Leia também

• Oposição apresenta pedido de impeachment contra Cláudio Castro por mortes de megaoperação

• Lula chama de ''matança'' operação no Rio que deixou 121 mortes e pede investigação

• Castro afirma ao STF que megaoperação com 121 mortos foi "legítima" e com força "proporcional"

Entre os pontos discutidos, estão o reforço na fiscalização das fronteiras para reduzir a entrada de armas no estado e o fortalecimento da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Fico), que passará a contar com novos analistas ainda nesta semana.

— A entrada de armas no Rio de Janeiro vem de vários pontos do país e do exterior, portanto é necessário o envolvimento de toda a nação. Vamos chamar o Brasil para este diálogo. Não têm sido suficiente as apreensões de fuzis. Quanto mais a gente apreende, mais entra fuzil no estado. Precisamos de um trabalho mais avançado de integração — afirmou Sarrubbo.

As reuniões do Escritório Emergencial vão ocorrer de forma virtual duas vezes por semana. Ainda esta semana, de acordo com o secretário, uma equipe vai começar a trabalhar diretamente com os agentes de segurança do Rio, com o objetivo de dar apoio e respostas rápidas. Será um membro de cada órgão: Força Nacional, Sistema Único de Segurança Pública, Diretoria de Operações Policiais Integradas, Diretoria de Gestão de Informações e Fundo Nacional de Segurança Pública.

Também foram debatidos mecanismos de financiamento para futuras operações integradas e o avanço do Plano de Retomada de Território, que busca restabelecer a presença do Estado em áreas dominadas por facções criminosas, conforme determinação do Supremo Tribunal Federal.

— Tratamos de temas essenciais para o Rio de Janeiro e já temos outras reuniões programadas pelos próximos dias. Foi criado um Grupo Técnico para garantir que todas as ações e entregas ocorram de forma ágil e eficiente. Foi um encontro muito produtivo — destacou o secretário Victor dos Santos.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter