RIO DE JANEIRO Primeira reunião do Escritório de Combate ao Crime Organizado foca em impedir chegada de fuzis Secretário Nacional de Segurança diz que prioridade é integrar combate ao crime organizado a nível nacional: "Quanto mais a gente apreende, mais entra fuzil no estado", diz

A primeira reunião do Escritório Emergencial de Combate ao Crime Organizado definiu como prioridade uma articulação nacional para impedir a entrada de fuzis no estado.

O encontro aconteceu ontem no Centro Integrado de Comando e Controle do Rio, entre o Secretário Nacional de Segurança, Mário Sarrubbo, e o secretário da pasta no estado do Rio de Janeiro, Victor Santos.

O Escritório Emergencial de Combate ao Crime Organizado foi anunciado pelo Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, na semana passada, após a megaoperação que terminou com 113 presos e 121 mortos.

Entre os pontos discutidos, estão o reforço na fiscalização das fronteiras para reduzir a entrada de armas no estado e o fortalecimento da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Fico), que passará a contar com novos analistas ainda nesta semana.

— A entrada de armas no Rio de Janeiro vem de vários pontos do país e do exterior, portanto é necessário o envolvimento de toda a nação. Vamos chamar o Brasil para este diálogo. Não têm sido suficiente as apreensões de fuzis. Quanto mais a gente apreende, mais entra fuzil no estado. Precisamos de um trabalho mais avançado de integração — afirmou Sarrubbo.

As reuniões do Escritório Emergencial vão ocorrer de forma virtual duas vezes por semana. Ainda esta semana, de acordo com o secretário, uma equipe vai começar a trabalhar diretamente com os agentes de segurança do Rio, com o objetivo de dar apoio e respostas rápidas. Será um membro de cada órgão: Força Nacional, Sistema Único de Segurança Pública, Diretoria de Operações Policiais Integradas, Diretoria de Gestão de Informações e Fundo Nacional de Segurança Pública.

Também foram debatidos mecanismos de financiamento para futuras operações integradas e o avanço do Plano de Retomada de Território, que busca restabelecer a presença do Estado em áreas dominadas por facções criminosas, conforme determinação do Supremo Tribunal Federal.

— Tratamos de temas essenciais para o Rio de Janeiro e já temos outras reuniões programadas pelos próximos dias. Foi criado um Grupo Técnico para garantir que todas as ações e entregas ocorram de forma ágil e eficiente. Foi um encontro muito produtivo — destacou o secretário Victor dos Santos.

