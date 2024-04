Primeira Semana de Prevenção de Acidentes de Paulista é realizada nesta quinta (25) e sexta (26)

A- A+

Com o objetivo de levar educação, conhecimento, e cidadania aos estudantes e a população em geral do município de Paulista, o Shopping Norte Janga e o Comando de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) está realizando a 1ª Semana de Prevenção de Acidentes nesta quinta (25) e sexta-feira (26).

O evento, que é totalmente gratuito, será dividido em duas etapas.

Pela manhã, das 10h até o meio-dia, na área interna do centro comercial, palestras informativas, sobre o Atendimento Pré-hospitalar, o Salvamento e o Combate a Incêndios e Prevenção serão apresentadas junto a uma exposição de equipamentos e materiais utilizados pela corporação militar nessas ações.

Durante a tarde, na Arena Janga, localizada na área externa do estacionamento do estabelecimento comercial, das 15h às 17h serão realizadas oficinas com exercícios práticos sobre os assuntos aprendidos.

Quando: Quinta-feira (25) e sexta-feira (26)

Onde: Shopping Norte Janga

Horário: Das 10h até o meio-dia na área interna, e das 15h até às 17h na área externa

Endereço: Av. Dr. Cláudio José Gueiros Leite, 2491 - Janga, Paulista, Pernambuco

